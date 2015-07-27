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    «Динамо»: «Игорь Царуш не является и никогда не являлся работником ФК «Динамо»

    Переводчик московского «Динамо» Игорь Царуш подал заявление в полицию на начальника службы безопасности команды Павла Коновалова. Об этом ТАСС сообщили в 1-м отделе полиции УМВД России по г.о. Химки.

    «В заявлении утверждается, что Царуш стал жертвой физического и психологического воздействия со стороны Коновалова», - сообщили в правоохранительных органах.

    В пресс-службе «Динамо» сказали, что Царуш никогда не числился в штате клуба.
    «Игорь Царуш не является и никогда не являлся работником ФК «Динамо». Он периодически привлекался прежним спортивным директором и главным тренером для оказания услуг переводчика франкоговорящим футболистам. Если у Царуша есть какие-либо претензии, то он вправе обратиться в правоохранительные органы, которым клуб окажет всяческое содействие» - сообщили в пресс – службе «Динамо».
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    Источник: ТАСС

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    27.07.2015 18:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 28 июля 2015, 00:42

      причем тут чей он работник?был когда то или сейчас есть? главное он работал там переводчиком не важно сколько по времени. лучще ответьте было такое или нет и все

      0
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      Рейтинг: +18

      alex8683 27 июля 2015, 22:14

      на ментов в ментовку заяву накатал))))))

      0
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      Рейтинг: +32

      Сп62 27 июля 2015, 19:56

      Такое просто так не выдумывают. Значит что-то было, а что?..

      1
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      Рейтинг: +254

      MagistrMagii 27 июля 2015, 19:01

      как резко все поменялось в динамо, в этом сезоне за 8ку будут в лучшем случае бороться...

      0
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      Рейтинг: +55

      Kurtd 27 июля 2015, 18:50

      Динамо чёта мутит.По факту их работник оказал психологическое и, вероятно, физическое воздействие на Царуша.Какая к псам разница - работник клуба или нет Игорь?

      2
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      Рейтинг: +593

      112910415 27 июля 2015, 18:46

      какая, простите, разница - является или не является?!
      надо понять - врёт или правду излагает!

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