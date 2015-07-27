«Динамо»: «Игорь Царуш не является и никогда не являлся работником ФК «Динамо»

Переводчик московского «Динамо» Игорь Царуш подал заявление в полицию на начальника службы безопасности команды Павла Коновалова. Об этом ТАСС сообщили в 1-м отделе полиции УМВД России по г.о. Химки.





В пресс-службе «Динамо» сказали, что Царуш никогда не числился в штате клуба. «В заявлении утверждается, что Царуш стал жертвой физического и психологического воздействия со стороны Коновалова», - сообщили в правоохранительных органах.

«Игорь Царуш не является и никогда не являлся работником ФК «Динамо». Он периодически привлекался прежним спортивным директором и главным тренером для оказания услуг переводчика франкоговорящим футболистам. Если у Царуша есть какие-либо претензии, то он вправе обратиться в правоохранительные органы, которым клуб окажет всяческое содействие» - сообщили в пресс – службе «Динамо».