Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джуджак близок к переходу в «Герту»

    Московское «Динамо» и «Герта» практически согласовали трансфер полузащитника Балажа Джуджака. По информации источника, сделка может состояться в течение ближайших дней.

    Джуджак выступает за «Динамо» с 2012 года.. В нынешнем сезоне венгр провел на поле только один тайм в матче против «Зенита».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.07.2015 18:16
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +39

      leo2011-12 28 июля 2015, 04:10

      Надо продавать,а то уйдёт бесплатно опять.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      Smoke Some Weed 27 июля 2015, 23:10

      Он уже отиграл свое в Динамо, пора продавать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 27 июля 2015, 22:43

      Давно пора

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 27 июля 2015, 19:23

      удачи в герте.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +533

      Levadia 27 июля 2015, 18:48

      Ещё минус один.(
      Ляпота для лимита.)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 27 июля 2015, 18:34

      вот раздолье-то будет для россиян!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11