Джуджак близок к переходу в «Герту»

Московское «Динамо» и «Герта» практически согласовали трансфер полузащитника Балажа Джуджака. По информации источника, сделка может состояться в течение ближайших дней.





Джуджак выступает за «Динамо» с 2012 года.. В нынешнем сезоне венгр провел на поле только один тайм в матче против «Зенита». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!