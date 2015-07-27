«Бомбардиру» требуются новостники

Редакция "Бомбардира" объявляет о наборе сотрудников на вакансию "Редактор новостной ленты".

График работы: 6-7-часовая смена (можно выбрать утреннюю, дневную или вечернюю смену).

Требования к кандидатам: грамотный русский язык, хороший уровень владения английским языком (для работы с иностранными источниками), отличное знание футбольной тематики, желателен опыт работы редактором новостной ленты. Преимуществом будет являться готовность работать в выходные дни.

Заработная плата определяется по итогам собеседования.

Резюме с пометкой "Вакансия. Новостник" присылайте по адресу: jobs@bombardir.ru



