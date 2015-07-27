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    «Бомбардиру» требуются новостники

    Редакция "Бомбардира" объявляет о наборе сотрудников на вакансию "Редактор новостной ленты".
    График работы: 6-7-часовая смена (можно выбрать утреннюю, дневную или вечернюю смену).
    Требования к кандидатам: грамотный русский язык, хороший уровень владения английским языком (для работы с иностранными источниками), отличное знание футбольной тематики, желателен опыт работы редактором новостной ленты. Преимуществом будет являться готовность работать в выходные дни.
    Заработная плата определяется по итогам собеседования.
    Резюме с пометкой "Вакансия. Новостник" присылайте по адресу: jobs@bombardir.ru

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.07.2015 16:28
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