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    Переводчик «Динамо»: «Прибыль от штрафов игроков утекает в карманы сотрудников службы безопасности и администратора»

    Переводчик фракоязычных игроков «Динамо» Игорь Царуш рассказал о конфликте с начальником службы безопасности клуба Павлом Коноваловым и администратором команды Виктором Кузьминым. Оказалось, что в футбольном клубе действует некая «система штрафов» для спортсменов за любые повинности, причем, как уверяет избитый переводчик, прибыль утекала в карман сотрудников службы охраны и администратора клуба.

    «Я нахожусь у себя в комнате на базе, раздается стук в дверь – заходит Павел Васильевич Коновалов, начальник службы безопасности. Он спрашивает, можно войти. Говорю, можно. Таким жестом, дружеским якобы, он меня по спине хлопнул – так, что я ощутил мурашки в районе груди. Ну что, говорит, ты зашел? Я говорю: «В чем дело? Руки уберите, пожалуйста». То есть я подумал, если человек не в себе, ну хоть у меня будет трезвая голова.

    Ни у меня побоев не осталось, ни у него, но у меня порванная майка была после этого разговора и блоки я просто ставил, потому что и в лицо были удары, и в плечо. Загнал он меня в угол.

    Виктор Кузьмин практически каждый день начинает с того, что перед тренировкой подходит к иностранным игрокам «Динамо» и начинает предъявлять им за какие-то автомобильные штрафы, просроченные квартплаты и прочее, — рассказал Царуш. — Я уже давно работаю в клубе и начал замечать, что при виде Виктора футболисты даже начинали прятаться от него. Кто-то сразу бежит в бассейн, кто-то в тренажерный зал. Только чтобы не вступать в диалог с Кузьминым. Честно говоря, Виктор действительно производит впечатление очень странного человека. Ходит постоянно с карманами, набитыми наличными деньгами, и психологически давит на футболистов», - рассказал Царуш
    На защиту переводчика встали Матье Вальбуэна, Вильям Ванкер и Кристофер Самба. Вальбуэна собирался попросить главного тренера Андрея Кобелева оградить иностранных футболистов от контактов с администратором, а переводчика – от начальника службы безопасности.
    Начальник службы безопасности при этом уже дал команду не пускать Царуша на базу клуба в Новогорске.
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    Источник: Life

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    27.07.2015 13:06
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +50

      Viktor41 27 июля 2015, 19:40

      А что и Степашин не в курсе? Ну и дела! Целый детектив.

      0
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      Рейтинг: +83

      frank555 27 июля 2015, 19:08

      Не верю, деньгисов бы уже такой шум поднял за деньги

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +533

      Levadia 27 июля 2015, 19:00

      Да уж.
      Как не было порядка в Динамо,так походу и не будет.

      0
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      Рейтинг: +45

      GANIBAL_FOREVER 27 июля 2015, 18:37

      Все это шляпа,соккер взял инфу у св.прессы.

      0
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      Рейтинг: +26

      escudete 27 июля 2015, 18:07

      везде бардак!!!

      0
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      Рейтинг: +14

      почемучка 27 июля 2015, 17:58

      Позор!

      0
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      Рейтинг: +418

      Masimobelini 27 июля 2015, 17:57

      Служба безопасности должна охранять вещи футболистов,чтобы их никто не украл. Парень забыл,что он просто вахтер-охранник.

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      Рейтинг: +27

      Eleron 27 июля 2015, 17:31

      Всё это грязная клевета!

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      Рейтинг: +379

      ABir 27 июля 2015, 17:17

      Такого бы начальника службы безопасности в сборную! Тогда и Слуцкого можно тренером сборной ставить

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 27 июля 2015, 16:26

      Пусть пришет заяву в полицию, в чём проблема?

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