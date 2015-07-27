Переводчик «Динамо»: «Прибыль от штрафов игроков утекает в карманы сотрудников службы безопасности и администратора»

А что и Степашин не в курсе? Ну и дела! Целый детектив.
Переводчик фракоязычных игроков «Динамо» Игорь Царуш рассказал о конфликте с начальником службы безопасности клуба Павлом Коноваловым и администратором команды Виктором Кузьминым. Оказалось, что в футбольном клубе действует некая «система штрафов» для спортсменов за любые повинности, причем, как уверяет избитый переводчик, прибыль утекала в карман сотрудников службы охраны и администратора клуба.
Ни у меня побоев не осталось, ни у него, но у меня порванная майка была после этого разговора и блоки я просто ставил, потому что и в лицо были удары, и в плечо. Загнал он меня в угол.
Виктор Кузьмин практически каждый день начинает с того, что перед тренировкой подходит к иностранным игрокам «Динамо» и начинает предъявлять им за какие-то автомобильные штрафы, просроченные квартплаты и прочее, — рассказал Царуш. — Я уже давно работаю в клубе и начал замечать, что при виде Виктора футболисты даже начинали прятаться от него. Кто-то сразу бежит в бассейн, кто-то в тренажерный зал. Только чтобы не вступать в диалог с Кузьминым. Честно говоря, Виктор действительно производит впечатление очень странного человека. Ходит постоянно с карманами, набитыми наличными деньгами, и психологически давит на футболистов», - рассказал Царуш