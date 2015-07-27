Переводчик «Динамо»: «Прибыль от штрафов игроков утекает в карманы сотрудников службы безопасности и администратора»

Переводчик фракоязычных игроков «Динамо» Игорь Царуш рассказал о конфликте с начальником службы безопасности клуба Павлом Коноваловым и администратором команды Виктором Кузьминым. Оказалось, что в футбольном клубе действует некая «система штрафов» для спортсменов за любые повинности, причем, как уверяет избитый переводчик, прибыль утекала в карман сотрудников службы охраны и администратора клуба.

«Я нахожусь у себя в комнате на базе, раздается стук в дверь – заходит Павел Васильевич Коновалов, начальник службы безопасности. Он спрашивает, можно войти. Говорю, можно. Таким жестом, дружеским якобы, он меня по спине хлопнул – так, что я ощутил мурашки в районе груди. Ну что, говорит, ты зашел? Я говорю: «В чем дело? Руки уберите, пожалуйста». То есть я подумал, если человек не в себе, ну хоть у меня будет трезвая голова.



Ни у меня побоев не осталось, ни у него, но у меня порванная майка была после этого разговора и блоки я просто ставил, потому что и в лицо были удары, и в плечо. Загнал он меня в угол.



Виктор Кузьмин практически каждый день начинает с того, что перед тренировкой подходит к иностранным игрокам «Динамо» и начинает предъявлять им за какие-то автомобильные штрафы, просроченные квартплаты и прочее, — рассказал Царуш. — Я уже давно работаю в клубе и начал замечать, что при виде Виктора футболисты даже начинали прятаться от него. Кто-то сразу бежит в бассейн, кто-то в тренажерный зал. Только чтобы не вступать в диалог с Кузьминым. Честно говоря, Виктор действительно производит впечатление очень странного человека. Ходит постоянно с карманами, набитыми наличными деньгами, и психологически давит на футболистов», - рассказал Царуш

На защиту переводчика встали Матье Вальбуэна, Вильям Ванкер и Кристофер Самба. Вальбуэна собирался попросить главного тренера Андрея Кобелева оградить иностранных футболистов от контактов с администратором, а переводчика – от начальника службы безопасности.

Начальник службы безопасности при этом уже дал команду не пускать Царуша на базу клуба в Новогорске.