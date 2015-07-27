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    Давид Луис: «Ди Мария поможет нам выйти на новый уровень»

    Защитник «ПСЖ» Давид Луис поделился мнением о возможном трансфере в парижский клуб полузащитника «Манчестер Юнайтед» Анхеля Ди Марии. Сегодня аргентинец должен пройти медобследование в парижском клубе.

    «Мы хотим выиграть Лигу чемпионов, а Ди Мария — тот игрок, который сможет вывести нас на новый уровень. Ди Мария — один из трёх лучших вингеров в мире, он быстр, техничен, играет на команду, при этом зная, как решать исходы матчей самостоятельно. Он умеет пасовать и забивать.
    Мы играли вместе в «Бенфике», когда были ещё совсем молоды. Анхель — мой друг, и он мне очень нравится», - приводит слова Луиса Goal.
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    Источник: Goal.com

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    27.07.2015 12:50
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +117

      Marchen 28 июля 2015, 09:33

      Состав в порядке

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      Рейтинг: +226

      рус фан 28 июля 2015, 07:01

      В совокупности если трансфер состоится клубы заплатят за Диму Реал 37 + МЮ 70 + ПСЖ 65= около 170 млн, это подтверждает класс и полезность игрока. ПСЖ с покупкой Димы конечно победит во Франции, но вот что бы ЛЧ взять надо еще Агуэро что ли купить если Буратино свалит.

      0
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      Рейтинг: +46

      lexatver 27 июля 2015, 22:06

      Ты будешь косячить, а ДиМан должен забить на один больше ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      realmadrid92 27 июля 2015, 20:59

      За сколько купили то?

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 27 июля 2015, 19:20

      жаль ди мария в баварию не захотел.

      0
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      Рейтинг: +41

      ВOPOНЕЖ > Die Roten 27 июля 2015, 19:28

      он чувствует , что в этом году псж будет в финале...

      0
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      Рейтинг: +24

      SarmatMUFC 27 июля 2015, 17:01

      с тобой в защите никто не сможет вывести вас на уровень.

      1
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 27 июля 2015, 16:35

      Диме надо на свой прежний уровень выйти, чтобы вывести на другой уровень ПСЖ

      0
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 27 июля 2015, 15:19

      похоже все идет ктому
      ДиМа в парижский мешок
      кефирный мешок кинет/подкинет пожилую истеричку в муму
      итог
      муму со своими ненужными покупками в экваторе сезоне будет опять 7-8
      вандала громко уволят как в 2003 из барсы
      кефирные отделавшись от ненужного балласта в результате ожесточенной борьбы с вильяреалом и севильей доберутся до четвертого места
      катарский бсж оформит очередной внутрифранцузский требл возможно доберется до финала лч

      -1
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      Рейтинг: +167

      Kar_Laeda > RUSTY8 27 июля 2015, 16:12

      Все идет к тому, что через месяц ты вернешься в свой 7 "А" и перестанешь нести бубуйню в комментариях, человек-дпц

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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 > Kar_Laeda 28 июля 2015, 09:38

      че хамишь недоразумение
      не нравится что вандал разваливает муму

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      Рейтинг: +834

      Master Football 7 27 июля 2015, 12:58

      Остальные 2 вингера как я понимаю это Азар и Роббен.

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      Рейтинг: +41

      ВOPOНЕЖ > Master Football 7 27 июля 2015, 18:20

      роббен это старый инвалид, какой же он наx лучший

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      Рейтинг: +664

      Die Roten > ВOPOНЕЖ 27 июля 2015, 19:20

      этот старый инвалид на чм поставил рекорд по скорости на 80 минуте матча!

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      Рейтинг: +41

      ВOPOНЕЖ > Die Roten 27 июля 2015, 19:27

      ты прав, год назад он ещё мог быстро бегать...

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