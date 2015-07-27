Давид Луис: «Ди Мария поможет нам выйти на новый уровень»

Состав в порядке
Защитник «ПСЖ» Давид Луис поделился мнением о возможном трансфере в парижский клуб полузащитника «Манчестер Юнайтед» Анхеля Ди Марии. Сегодня аргентинец должен пройти медобследование в парижском клубе.
Защитник «ПСЖ» Давид Луис поделился мнением о возможном трансфере в парижский клуб полузащитника «Манчестер Юнайтед» Анхеля Ди Марии. Сегодня аргентинец должен пройти медобследование в парижском клубе.
Состав в порядке
В совокупности если трансфер состоится клубы заплатят за Диму Реал 37 + МЮ 70 + ПСЖ 65= около 170 млн, это подтверждает класс и полезность игрока. ПСЖ с покупкой Димы конечно победит во Франции, но вот что бы ЛЧ взять надо еще Агуэро что ли купить если Буратино свалит.
Ты будешь косячить, а ДиМан должен забить на один больше ))
За сколько купили то?
с тобой в защите никто не сможет вывести вас на уровень.
Диме надо на свой прежний уровень выйти, чтобы вывести на другой уровень ПСЖ
похоже все идет ктому
ДиМа в парижский мешок
кефирный мешок кинет/подкинет пожилую истеричку в муму
итог
муму со своими ненужными покупками в экваторе сезоне будет опять 7-8
вандала громко уволят как в 2003 из барсы
кефирные отделавшись от ненужного балласта в результате ожесточенной борьбы с вильяреалом и севильей доберутся до четвертого места
катарский бсж оформит очередной внутрифранцузский требл возможно доберется до финала лч
Остальные 2 вингера как я понимаю это Азар и Роббен.
роббен это старый инвалид, какой же он наx лучший