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    Терри: «За Моуриньо все отдам»

    Защитник лондонского «Челси» Джон Терри рассказал о своем отношении к главному тренеру команды Жозе Моуриньо, информирует Goal.com.
    «Играя в основном составе, я не воспринимаю это как должное и обязательное. Наставник сказал прямо: буду на поле до тех пор, пока буду в форме. После того будет выступать кто-то другой. У нас с Моуриньо честные взаимоотношения. Не сомневаюсь, что он доверяет мне. Хочу ему отплатить за него. Я все отдам за Жозе, он мне как отец», - заявил Терри.

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    Источник: Goal.com

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    27.07.2015 11:49
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 27 июля 2015, 21:49

      В этом сезоне Зума выбьет Терри из основы. Хотя, с другой стороны - Терри вечен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Zloi iron 27 июля 2015, 21:23

      Красаучик

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      wodota 27 июля 2015, 19:28

      И Ахада нанимают,
      Прямо раком выставляют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 27 июля 2015, 19:19

      а жозе за терри хоть что нибудь отдаст?))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      escudete 27 июля 2015, 18:05

      норм тренер

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      arsen09 27 июля 2015, 17:56

      Молодец ! Такие и должны быть отношения тренера с игроком !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +243

      KoValery 27 июля 2015, 17:13

      Для Жозика игроки - пешки. Жертвует не задумываясь. При нем Терри в Челси ожидает такой же бесславный конец, как и Лэмпарда

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Aristokrat44 27 июля 2015, 16:56

      молодец

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +284

      Kano 27 июля 2015, 16:42

      Хоть бы завершай в Челси.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3416

      FRZZ 27 июля 2015, 16:42

      Моур молодец, прекрасно умеет работать с игроками.

      0
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