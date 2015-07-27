Терри: «За Моуриньо все отдам»

В этом сезоне Зума выбьет Терри из основы. Хотя, с другой стороны - Терри вечен.
Защитник лондонского «Челси» Джон Терри рассказал о своем отношении к главному тренеру команды Жозе Моуриньо, информирует Goal.com.
«Играя в основном составе, я не воспринимаю это как должное и обязательное. Наставник сказал прямо: буду на поле до тех пор, пока буду в форме. После того будет выступать кто-то другой. У нас с Моуриньо честные взаимоотношения. Не сомневаюсь, что он доверяет мне. Хочу ему отплатить за него. Я все отдам за Жозе, он мне как отец», - заявил Терри.
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!