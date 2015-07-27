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    Чернов и Головин присоединились к подготовке к игре со «Спартой»

    Участники недавно завершившегося чемпионата Европы — U19 Александр Головин и Никита Чернов накануне вернулись в расположение московского ЦСКА и начали вместе с партнерами готовиться к вторничному поединку третьего квалификационного раунда Лиги Европы против чешской «Спарты», сообщает Bobsoccer.ru.
    Напомним, что игра в Химках начнется в 19:15 по Москве. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Бобсоккер

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    27.07.2015 11:41
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    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      iiiiiws 28 июля 2015, 14:58

      ну игру пусть хот покажут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      iiiiiws 28 июля 2015, 14:57

      с прошедшим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      iiiiiws 28 июля 2015, 14:44

      козлову снять взыскание , за зенит которое наработал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      iiiiiws 28 июля 2015, 14:43

      карпин в топ 5 по пропущенным голам

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      iiiiiws 28 июля 2015, 14:41

      ого , возмите армавир администратором стадиона

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      iiiiiws 28 июля 2015, 14:39

      армавир жемчужина россии

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      iiiiiws 28 июля 2015, 14:39

      валерий георгивич все следим фанатеем за тобой вся с тобой россия

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      iiiiiws 28 июля 2015, 14:37

      да кубок там кубань чудила по страшному , в л е , давайте покажите дюрица где , из больницы вышел?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      iiiiiws 28 июля 2015, 14:28

      а нет ,***, в закрытую

      0
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 28 июля 2015, 14:24

      как раз таки по нашему чемпу брать кого в зборную тренеров спрашивать меньше всего надо

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