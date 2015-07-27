Чернов и Головин присоединились к подготовке к игре со «Спартой»

Участники недавно завершившегося чемпионата Европы — U19 Александр Головин и Никита Чернов накануне вернулись в расположение московского ЦСКА и начали вместе с партнерами готовиться к вторничному поединку третьего квалификационного раунда Лиги Европы против чешской «Спарты», сообщает Bobsoccer.ru.





Напомним, что игра в Химках начнется в 19:15 по Москве. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!