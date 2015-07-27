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    Серхио Рамос договорился с Пересом о подписании нового контракта

    Как сообщает испанское издание «Марка», защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос встретился с президентом клуба Флорентино Пересом в Китае и достиг договоренности о подписании нового трудового соглашения. Футболист заметил, что финансовые вопросы для него на так важны, как чувство своей важности и ценности в клубе. Рамос выразил недовольство постоянно появляющимися слухами вокруг собственной персоны и хотел бы завершить карьеру именно на «Сантьяго Бернабеу». Вероятнее всего, в скором времени будет объявлено о заключении контракта.
    Ранее появлялась информация, что Рамос хочет получать в «Реале» 10 миллионов евро в год.

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    Источник: Marca

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    27.07.2015 11:18
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +226

      рус фан 28 июля 2015, 07:09

      Конечно Перес должен был дать десяточку Сереге, к тому же после переподписания и торговаться можно уже будет по другому с МЮ или еще кем.

      0
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 27 июля 2015, 21:45

      Рамос ни куда и никогда не уйдёт, а это значит Де Хеа этим летом в Мадрид не переедет и лучшего вратаря АПЛ в течении сезона можно будет уговорить подписать новый контракт.

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 27 июля 2015, 19:17

      ну так и должно было быть.

      0
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      Рейтинг: +834

      Master Football 7 27 июля 2015, 12:45

      Очень хорошо.МЮ купит Отаменди.

      0
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      Рейтинг: +894

      Ахад 27 июля 2015, 12:06

      ща у бабселонцев течка начнётся

      1
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      Рейтинг: +69

      070maks > Ахад 27 июля 2015, 12:14

      У тебя она не прекращается, что не комент, то полив грязью

      4
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      Рейтинг: +25

      wodota > 070maks 27 июля 2015, 18:51

      А она пожизненная такая...Бедолашка...

      0
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      Рейтинг: +193

      Cektor 27 июля 2015, 12:02

      без Рамоса реал ни куда

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      Рейтинг: +593

      112910415 27 июля 2015, 11:27

      хэппи энд, однако!

      3
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      Рейтинг: +21

      kirrik 27 июля 2015, 11:25

      Марса, а не Марка. Это Испания ведь, ребята. А Серега никуда и не собирался уходить, забудьте.

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      Рейтинг: +223

      DXTK 27 июля 2015, 11:20

      Вот, а то все фанаты Реала боялись только юбочки помялись, Игрок остается в клубе. Или так или завершение карьеры Сказал Рамос и был таков.

      0
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      Рейтинг: +352

      mauxa 27 июля 2015, 11:20

      Ну наконец то!!! ждём оф подтверждение о продление.. и о продаже Роналду!!!)))

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