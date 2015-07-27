Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Видеотрансляция матча «Анжи» - «Локомотив» - на «Бомбардире»

    Второй тур РФПЛ завершится в понедельник в Махачкале. «Локомотив», одержавший натужную победу в Саранске в первом туре на поле «уровня КФК», сыграет с «Анжи», который, вернувшись в высший российский дивизион, готовится удивлять. Но на старте что-то пошло не совсем так: домашнее поражение от «Крыльев Советов» с минимальным счетом. Вторую неудачу привередливая дагестанская публика не воспримет, поэтому перед Юрием Семиным стоит серьезная задача остановить «Локомотив». Надо полагать, для него этот поединок далеко не рядовой, ведь он будет играть против Ольги Смородской, у которой, как известно, «конфликт с футболом» (с). Что в конечном счете получится из каспийской битвы, будем смотреть на «Бомбардире».
    Мы предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию поединка, а также текстовый вариант в исполнении нашего комментатора Андрея Ковалева. Будет интересно!

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.07.2015 11:08
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 28 июля 2015, 09:40

      Локо победило заслуженно, игра была хороша!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 27 июля 2015, 21:57

      закрывай махачкалу вухахаха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      timur-shakhbanov_05 27 июля 2015, 21:30

      Как Вас ещё назвать модераторы .....?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 27 июля 2015, 21:13

      Пошли "качели"! Приятно смотреть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      timur-shakhbanov_05 27 июля 2015, 20:15

      Купил трансляцию, а она не идёт!!!! Что за развод???!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      DXTK 27 июля 2015, 20:00

      Боюсь, что сегодня будет ничья. Может я не прав, но это логичное завершение их противостояния.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 27 июля 2015, 18:27

      уж Сёмин постарается на совесть!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      ВOPOНЕЖ 27 июля 2015, 18:22

      вот ссылочка http://www.cardsharingserver.com/404/index-ru.html

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      ВOPOНЕЖ 27 июля 2015, 18:21

      надо смотреть футбол по спутнику, там качество идеально и дешево, у меня 4 доллара за полную подписку на нтв+ за месяц
      кардшаринг рулит

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus > ВOPOНЕЖ 27 июля 2015, 19:12

      Что значит полная подписка?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +41

      ВOPOНЕЖ > cska plus 27 июля 2015, 19:24

      все пакеты: кино, спорт, плзнавательные, взрослые, мультики и. т.д. вобщем всё что транслирует нтв+

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      almaster > ВOPOНЕЖ 27 июля 2015, 20:43

      А почему 4? У меня за 2.5 в месяц, учитывая что плачу заранее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      ReD BuLL Crash Arena 27 июля 2015, 15:06

      Как видео, норм?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11