Ерохин: «Проиграли, но идем в правильном направлении»

Играли хорошо, но играть с "Зенитом" в открытый футбол - это утопия
Футболист екатеринбургского «Урала» Александр Ерохин поделился комментариями после воскресного матча второго тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита» (1:4), передает «Р-Спорт».
«Результат на табло, а игра забудется. Но мы идем в правильном направлении, что показывает качество игры. Мы выполняем то, что стараются тренеры нам привить. Я думаю, что это должно принести свои плоды. С «Зенитом» было тяжело играть, потому что они свои моменты используют. Обидно проигрывать с крупным счетом, когда отдали все силы, а на табло 1:4, причем в первом матче на новом стадионе… Будем стараться реабилитироваться», - заявил игрок.
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