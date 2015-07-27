Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ерохин: «Проиграли, но идем в правильном направлении»

    Футболист екатеринбургского «Урала» Александр Ерохин поделился комментариями после воскресного матча второго тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита» (1:4), передает «Р-Спорт».
    «Результат на табло, а игра забудется. Но мы идем в правильном направлении, что показывает качество игры. Мы выполняем то, что стараются тренеры нам привить. Я думаю, что это должно принести свои плоды. С «Зенитом» было тяжело играть, потому что они свои моменты используют. Обидно проигрывать с крупным счетом, когда отдали все силы, а на табло 1:4, причем в первом матче на новом стадионе… Будем стараться реабилитироваться», - заявил игрок.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.07.2015 10:27
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +430

      andr2112 28 июля 2015, 13:01

      Играли хорошо, но играть с "Зенитом" в открытый футбол - это утопия

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 27 июля 2015, 18:38

      Ему видней

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      feel_this_sheet 27 июля 2015, 16:14

      отлично смотрелся Урал, и гол неплохой положили. не заслужили разгрома если честно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Genario 27 июля 2015, 12:28

      Урал хоть и проиграл, выглядел солидно. Ерохин вообще молодец!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      kolpino08 27 июля 2015, 12:26

      Урал хорошо играл.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 27 июля 2015, 11:25

      хорошо играли, победы придут

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11