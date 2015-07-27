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    Гранквист: «Спартак» сыграл лучше и потому победил»

    Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист подвел итог воскресному матчу второго тура РФПЛ против московского «Спартака» (0:1), информирует Sportbox.ru.
    «Признаться, была просто плохая игра. Мы провели матч не так, как должны были. Не защищались, не атаковали вместе. Соперник сыграл лучше и победил. Не считаю, что мы недооценили оппонента. Знали, что будем противостоять одной из сильнейших команд страны, настраивались. «Спартак» действовал остро, создавал моменты, один из которых был реализован. Следующая игра у нас со «Слованом». Ничего не знаю про команду кроме того, что они во втором раунде квалификации Лиги Европы прошли клуб из Дублина», - сказал швед.

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    Источник: Sportbox.ru

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    27.07.2015 10:22
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +10

      Касимыч 29 июля 2015, 16:07

      Норм мужик.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 июля 2015, 19:37

      Хоть один из быков объективен.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +354

      REDAT 27 июля 2015, 18:32

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +503

      Luter Red 27 июля 2015, 15:01

      Все по делу!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +243

      KoValery 27 июля 2015, 12:47

      Все правильно сказал. Успеха в ЛЕ

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      Alik KGZ 27 июля 2015, 12:25

      Удачи быкам в матче со слованом желаю,особенно Диканю!!! Большое увадение этому вратарю)))

      4
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      Рейтинг: +379

      ABir 27 июля 2015, 11:47

      Все верно: игра со Спартаком в прошлом. Надо настраиваться на матч со Слованом.

      2
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      Рейтинг: +593

      112910415 27 июля 2015, 11:24

      с такой игрой далеко не уйти!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +196

      Genchik92 27 июля 2015, 10:51

      Бомбардир где статистика ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 27 июля 2015, 10:38

      БЕЗЗУБАЯ ПОЗОРНАЯ ИГРА!

      -1
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      Рейтинг: +243

      KoValery > Krasnodar 123 27 июля 2015, 12:46

      Краснодар отчасти жертва лимита. Какая была зубодробительная атака в прошлом году. А в этом? Смолов. Ему рано играть в Краснодаре

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      Рейтинг: +44

      fckrasnodar > Krasnodar 123 28 июля 2015, 16:42

      позорно что за нашу команду глорят такие как ты!

      0
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      Рейтинг: +268

      Evgeny88 > fckrasnodar 28 июля 2015, 17:35

      гранквист классный защитник. вот торбинский не ваш уровень.

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