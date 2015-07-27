Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Салугин: «План на игру с «Рубином» сработал»

    Нападающий пермского «Амкара» Александр Салугин прокомментировал итог воскресного матча второго тура РФПЛ против казанского «Рубина» (2:0).
    «Сильная сторона у них – слаженная оборона. Мы уделили внимание тому, что нужно выходить через пас, желательно низом, потому что защитники высокие, сложно с ними в борьбе наверху. Можно сказать, что это сработало, раз мы победили. Изначально была установка, чтобы немного попрессинговать, чтобы это стало неожиданностью для «Рубина». Судейство? Да я считаю, что хорошо отсудил Сергей Карасев, никаких вопросов. Да, судья не везде может успеть, но у меня лично никаких вопросов нет», - сказал футболист «БИЗНЕС Online».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: БИЗНЕС Online

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.07.2015 10:16
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16

      Timmi-80 27 июля 2015, 12:27

      А что за коммент удалили, не продублируете с цензурой, не за карася ли разговор?)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11