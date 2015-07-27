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    Перед «Сибирью» поставлена задача войти в шестерку ФНЛ

    Как сообщает официальный «твиттер» новосибирской «Сибири», перед командой в текущем сезоне поставлена задача войти в шестерку лучших ФНЛ. Ее озвучил лично губернатор области Владимир Городецкий на встрече с коллективом.
    На данный момент сибиряки ни разу не проиграли в турнире и с семью очками идут на 4-м месте. В понедельник команда сыграет дома с «Луч-Энергией», который еще не терял турнирных баллов.

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    Источник: Twitter

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    27.07.2015 10:09
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 28 июля 2015, 10:30

      в первый дивизион не вылетели бы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 27 июля 2015, 11:21

      приняли к сведению

      0
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