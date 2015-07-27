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    Бубнов: «Локомотив» проиграет «Анжи»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился прогнозом на понедельничный матч второго тура РФПЛ между махачкалинским «Анжи» и московским «Локомотивом», сообщает Sportbox.ru.
    «Игра с «Локомотивом» для Юрия Семина принципиальная, да и в принципе проигрывать второй раз подряд на своем поле нельзя. Рискну, поставив на непростую победу хозяев. Прогноз: 1:0», - сказал Бубнов.

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    Источник: Sportbox.ru

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    27.07.2015 09:42
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +283

      nahan 28 июля 2015, 06:15

      "Эксперт" промахнулся...

      0
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      Рейтинг: +13

      путешественник 27 июля 2015, 22:08

      Как обычно пальцем в ......., дебил

      0
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      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 27 июля 2015, 21:58

      вухахаха буба кури бамбук

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 27 июля 2015, 21:52

      В этом матче риск себя не оправдал !

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      Рейтинг: +59

      rtm Solncedar 27 июля 2015, 21:43

      Раз Бубнов сказал, значит всё наоборот.))) Пусть победит сильнейший! Обе Сёминовские команды. Удачи Юрий Павлович!)))

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      Рейтинг: +316

      Fred Devil 27 июля 2015, 20:14

      С какого перепуга Локо должен уступить? )

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 июля 2015, 20:05

      Хоть и Локо шикарно выглядел в Супер Кубке-но два тура разочаровывают-и по этому как ни странно ,но соглашусь с Бубновым,учитывая рулевого Анжи.

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      Рейтинг: +50

      Viktor41 27 июля 2015, 19:55

      Верно то, что Палычу нужна победа. А что, а вдруг.

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      Рейтинг: +533

      Levadia 27 июля 2015, 19:12

      Что-то слабо верится в победу Анжи.
      Локо тут явно фаворит.

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      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 27 июля 2015, 17:48

      анжи шлак. Локе победы

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