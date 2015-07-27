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    Хохлов: «Аршавин и Павлюченко не полностью готовы»

    Главный тренер краснодарской «Кубани» Дмитрий Хохлов рассказал о том, в какой форме находятся футболисты команды Роман Павлюченко и Андрей Аршавин.
    «Рома тренируется в полную силу, остается дополнительно заниматься, однако еще не готов на сто процентов. Аршавин тоже пока не в форме. Но мне нравится, с каким настроем они пришли в «Кубань», как выкладываются на тренировках. Главное, у них огромное желание играть. Так что не сомневаюсь – скоро все наладится», - сказал Хохлов «Спорт-Экспрессу».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.07.2015 09:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +283

      nahan 28 июля 2015, 06:13

      Погонять их нужно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      злой зануда 27 июля 2015, 20:10

      Даже в Кубани поиграть не дают

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      firewing 27 июля 2015, 13:06

      Он только ещё это понял...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      DXTK 27 июля 2015, 11:00

      Оптимист Хохлов, наверное таким и должен быть тренер. Продолжая верит в стариков. Как говориться возрастной футболист игры не испортит да и помочь уже тоже ни чем не сможет. Остается лишь верить в них.
      Мало того что они не готовы, так они и не полностью хотят играть. Надо было их в Казахстан или куда-нибудь еще направить. А они остались в РФПЛ не играть, а бабки получать за паспорт.

      0
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      Рейтинг: +31

      nikolaich2 > DXTK 27 июля 2015, 15:19

      Дмитрий Хохлов верит в футболистов, потому что у него есть для этого основания: ребята у него перед глазами, в постоянном общении, он видит их настрой. Почему Вы сомневаетесь в том, что сказал Хохлов?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17

      Андрей Казак 27 июля 2015, 09:48

      Да уже лет 5 как....))

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 27 июля 2015, 09:46

      а что ещё он может сказать?!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +208

      Sanloko 27 июля 2015, 09:40

      хлебнете ещё вы с ними....

      -2
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      ...
      Рейтинг: +89

      ROBERTUSA > Sanloko 28 июля 2015, 04:57

      Что они хлебнут дурачек?

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