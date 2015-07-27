Хохлов: «Аршавин и Павлюченко не полностью готовы»

Главный тренер краснодарской «Кубани» Дмитрий Хохлов рассказал о том, в какой форме находятся футболисты команды Роман Павлюченко и Андрей Аршавин.





«Рома тренируется в полную силу, остается дополнительно заниматься, однако еще не готов на сто процентов. Аршавин тоже пока не в форме. Но мне нравится, с каким настроем они пришли в «Кубань», как выкладываются на тренировках. Главное, у них огромное желание играть. Так что не сомневаюсь – скоро все наладится», - сказал Хохлов «Спорт-Экспрессу». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!