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    Дрогба будет зарабатывать в Канаде 5 млн евро в год

    Стали известны некоторые подробности потенциального перехода африканского нападающего Дидье Дрогба в канадский «Монреаль Импакт», выступающий в МЛС. Ивуариец должен подписать контракт в ближайшее время, а его зарплата составит 5 миллионов евро в год. По окончании минувшего сезона, напомним, форвард покинул лондонский «Челси».
    До недавнего времени виды на Дрогба имели «Интер» и «Чикаго Файр», информирует «Спорт Медиасет».

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    Источник: Sport Mediaset

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    27.07.2015 09:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +283

      nahan 28 июля 2015, 06:12

      Профессионал и боец от бога.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 27 июля 2015, 19:16

      хорошие деньги.удачи вождь!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 27 июля 2015, 18:41

      Удачи ему

      1
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      Рейтинг: +10

      B.A.E 27 июля 2015, 17:16

      Заслужил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +632

      Летчик66 27 июля 2015, 12:45

      Вожак молодчина.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +223

      DXTK 27 июля 2015, 11:13

      В таком возрасте играть в МЛС одно удовольствие на ряду с другими именитыми игроками. Иногда мне МЛС напоминает АПЛ или Ла Лигу по звездным именам игроков, которые тут играют. Так Что Логичный трансфер Дрогбы, и возможность продолжение игры за океаном выглядят наилучшим вариантом, хотя в Европе у него тоже будет шанс, но тут все же предпочтительнее.

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      Рейтинг: +593

      112910415 27 июля 2015, 11:04

      вот они какие= канадские профессионалы!

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