Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лучший игрок Золотого кубка КОНКАКАФ — Гуардадо

    Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо признан лучшим футболистом завершившегося в понедельник Золотого кубка КОНКАКАФ. Его команда в финале победила сборную Ямайки со счетом 3:1, Гуардадо забил один мяч. Всего же на турнире у хавбека шесть голов.
    Игрок сборной США Клинт Демпси получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир соревнований (7 голов), информирует «Спорт-Экспресс». Лучший вратарь — Брэд Гузан (США). Лучший молодой игрок — Хесус Корона (Мексика).

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.07.2015 09:16
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 28 июля 2015, 06:11

      Мексиканцы всегда в фаворитах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +164

      spartak11 27 июля 2015, 09:32

      слабый чемпионат!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11