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    Бербатов, скорее всего, переедет в Турцию

    Бывший нападающий французского «Монако» Димитар Бербатов имеет предложения от турецких «Галатасарая» и «Бешикташа». Болгарину предстоит выбрать более выгодные для себя условия. Напомним, что сейчас футболист пребывает в статусе свободного агента, информирует Fotospor.com.
    Бербатов известен широкой публике еще и по выступлениям за английские «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

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    27.07.2015 09:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +283

      nahan 28 июля 2015, 06:09

      Любой из вариантов хорош...

      0
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      Рейтинг: +18

      Мишель Каппель 27 июля 2015, 16:38

      Бурак Йылмаз основной форвард в Галатасарии, в Бешикташе-Денба Ба. Очевидно, что не сможет выиграть конкуренцию Бербатов у них.

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      Рейтинг: +593

      112910415 27 июля 2015, 11:11

      и будет ему счастье

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