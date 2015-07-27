Бербатов, скорее всего, переедет в Турцию

Бывший нападающий французского «Монако» Димитар Бербатов имеет предложения от турецких «Галатасарая» и «Бешикташа». Болгарину предстоит выбрать более выгодные для себя условия. Напомним, что сейчас футболист пребывает в статусе свободного агента, информирует Fotospor.com.





Бербатов известен широкой публике еще и по выступлениям за английские «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!