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    Кульков: «С Аленичевым в «Спартак» придет зрелищность и результат»

    Ветеран московского «Спартака» Василий Кульков поделился ожиданиями от некоторых команд РФПЛ в новом сезоне.
    «Спартак» на правильном пути. Дмитрий Аленичев вернет команде и зрелищность, и результат. «Зенит» с ЦСКА, разумеется, тоже можно отнести к фаворитам. А вот в «Динамо», «Локомотив», «Краснодар» не верю. У «Динамо» своих проблем хватает. «Локомотив» пока не впечатляет. Что касается южан, то ему будет очень сложно повторить прошлогодний успех. Особенно, если попадет в групповой раунд Лиги Европы. К борьбе на два фронта команда просто не готова», - сказал Кульков «Спорт-Экспрессу».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.07.2015 08:31
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +41

      ВOPOНЕЖ 27 июля 2015, 15:14

      спартак нащупывает свой стиль - это стиль легенды клуба - стиль де зеува

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      Рейтинг: +41

      ВOPOНЕЖ 27 июля 2015, 15:13

      cпapтaчек такой жалкий безтрофейный клубишка, с горе-болельщиками

      0
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      Рейтинг: +243

      KoValery 27 июля 2015, 13:14

      Нужно время. В прошлом году тоже ярко начали.

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      Рейтинг: +680

      CapitanFlint 27 июля 2015, 11:50

      Елы-палы! Вы всего один раз выиграли у Краснодара! Всего один раз, КАРЛ!

      А понтов, будто ЛЧ взяли.

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      Рейтинг: +223

      DXTK 27 июля 2015, 11:29

      Я осмелюсь предположить завершение Сезона для Спартака 3 местом ребята и победа в кубке России.

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      Рейтинг: +186

      zyxel410 27 июля 2015, 10:34

      Да ну,какие ЦСКА и Зенит фавориты.Только Спартак,им же сам Аленичев рулит.Он же сумел добиться ничьей с самой Уфой и еле-еле выиграть у того самого Краснодара,который ни к чему не готов.

      Новый сезон,новые имена,а разговоры все теже.

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      Рейтинг: +54

      Alexs1997 > zyxel410 27 июля 2015, 10:52

      А Сенит в матче с динамо выиграл благодаря ошибке судье! Не так ли?????

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      Рейтинг: +186

      zyxel410 > Alexs1997 27 июля 2015, 11:10

      Знаете,друг мой,коверканье названия клуба не только не прибавляет веса вашим комментариям,но и показывает вашу глупость.Не уподобляйтесь худшим представителям болельщиков СМ.
      Насчет ошибки...а в чем ошибка?Ну по-честному.Да чтоб вы не забывали,у судьи нет камеры с повторами.
      Ну и последнее,причем тут собственно Зенит?Это про СМ каждый год очередная Ванга, после первой победы,рассказывает о начале возрождения.

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      Рейтинг: +54

      Alexs1997 > zyxel410 27 июля 2015, 13:15

      Я не ваш друг уж это точно, и не когда не хотел им быть!!! В одном моменте судья увидел пенальти, а вдруг ему нужен повтор? По моему он прекрасно и там все видел, просто нужно было отработать договоренность. О начале возрождения здесь нет слова, болельщики других команд любят Спартак, что суют свой нос везде где их не особо ждут. Радуетесь своей командишке с новым игрочишкой!

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      Рейтинг: +54

      Alexs1997 > 27 июля 2015, 14:50

      Как раз таки угловой подавали в ту зону где находился Губочан, и после удара в лицо человек упал, Гарсия ударил его специально это было видно! Ересь пишите вы, глаза откройте для начала, он всего лишь сказал что с такой игрой команда стоит на правильном пути, о возрождении нет слова!Про чемпионства я не буду вам что-то доказывать потому что разговор с вами меня утомил, у Спартака есть история, за него играли Великие люди, а у вас нет нечего, только миллионы, они то вам и помогают! О самых без башенных свой ротик можно заткнуть, таких без башенных как "Гуливер" только можно увидеть болеющих за[Зенит]!!!

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      Рейтинг: +593

      112910415 27 июля 2015, 09:45

      экспертам надо успокоиться...рановато шуметь!

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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 27 июля 2015, 09:02

      Не зглазте, ё-моё!

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      Рейтинг: +74

      Linxform 27 июля 2015, 08:48

      Стоило раз выиграть и посыпались дифирамбы. Не исключаю что если Спам угораздит еще в паре туров выиграть тут же найдется "эксперт", который заявит что Спам готов в следующем сезоне как минимум выиграть Лигу Чемпионов....

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      Рейтинг: +379

      ABir 27 июля 2015, 08:40

      Пусть все так и будет!

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