Кульков: «С Аленичевым в «Спартак» придет зрелищность и результат»

спартак нащупывает свой стиль - это стиль легенды клуба - стиль де зеува
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спартак нащупывает свой стиль - это стиль легенды клуба - стиль де зеува
cпapтaчек такой жалкий безтрофейный клубишка, с горе-болельщиками
Нужно время. В прошлом году тоже ярко начали.
Елы-палы! Вы всего один раз выиграли у Краснодара! Всего один раз, КАРЛ!
А понтов, будто ЛЧ взяли.
Я осмелюсь предположить завершение Сезона для Спартака 3 местом ребята и победа в кубке России.
Да ну,какие ЦСКА и Зенит фавориты.Только Спартак,им же сам Аленичев рулит.Он же сумел добиться ничьей с самой Уфой и еле-еле выиграть у того самого Краснодара,который ни к чему не готов.
Новый сезон,новые имена,а разговоры все теже.
Знаете,друг мой,коверканье названия клуба не только не прибавляет веса вашим комментариям,но и показывает вашу глупость.Не уподобляйтесь худшим представителям болельщиков СМ.
Насчет ошибки...а в чем ошибка?Ну по-честному.Да чтоб вы не забывали,у судьи нет камеры с повторами.
Ну и последнее,причем тут собственно Зенит?Это про СМ каждый год очередная Ванга, после первой победы,рассказывает о начале возрождения.
Я не ваш друг уж это точно, и не когда не хотел им быть!!! В одном моменте судья увидел пенальти, а вдруг ему нужен повтор? По моему он прекрасно и там все видел, просто нужно было отработать договоренность. О начале возрождения здесь нет слова, болельщики других команд любят Спартак, что суют свой нос везде где их не особо ждут. Радуетесь своей командишке с новым игрочишкой!
Как раз таки угловой подавали в ту зону где находился Губочан, и после удара в лицо человек упал, Гарсия ударил его специально это было видно! Ересь пишите вы, глаза откройте для начала, он всего лишь сказал что с такой игрой команда стоит на правильном пути, о возрождении нет слова!Про чемпионства я не буду вам что-то доказывать потому что разговор с вами меня утомил, у Спартака есть история, за него играли Великие люди, а у вас нет нечего, только миллионы, они то вам и помогают! О самых без башенных свой ротик можно заткнуть, таких без башенных как "Гуливер" только можно увидеть болеющих за[Зенит]!!!
экспертам надо успокоиться...рановато шуметь!
Не зглазте, ё-моё!
Стоило раз выиграть и посыпались дифирамбы. Не исключаю что если Спам угораздит еще в паре туров выиграть тут же найдется "эксперт", который заявит что Спам готов в следующем сезоне как минимум выиграть Лигу Чемпионов....
Пусть все так и будет!