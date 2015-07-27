«Интер» пригрозил Шакири отсутствием игровой практики, если он не покинет клуб

вовремя лысый избавился от этого дерева. а глоры ведь кричали что это будущее великой Баварии.
Миланский «Интер» поставило ультиматум своему полузащитнику Джердану Шакири: если футболист не согласится на переход в другую команду, то он останется без игровой практики на ближайший сезон. «Нерадзурри» согласовали условия перехода игрока в немецкий «Шальке», но сам швейцарец не желает менять обстановку, информирует TMW.
Стоимость хавбека составляет примерно 12 миллионов фунтов.
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