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    «Интер» пригрозил Шакири отсутствием игровой практики, если он не покинет клуб

    Миланский «Интер» поставило ультиматум своему полузащитнику Джердану Шакири: если футболист не согласится на переход в другую команду, то он останется без игровой практики на ближайший сезон. «Нерадзурри» согласовали условия перехода игрока в немецкий «Шальке», но сам швейцарец не желает менять обстановку, информирует TMW.
    Стоимость хавбека составляет примерно 12 миллионов фунтов.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    27.07.2015 08:25
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +256

      Arhive 28 июля 2015, 04:45

      вовремя лысый избавился от этого дерева. а глоры ведь кричали что это будущее великой Баварии.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 27 июля 2015, 16:45

      О как!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -153

      FENNNNN 27 июля 2015, 12:49

      Шакири хотел бы глянуть в Шальке

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +47

      89388900185 27 июля 2015, 12:16

      КАКОЙ ПОЗОР ЖАЛЬ ШАКА

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      Barsis 27 июля 2015, 12:01

      Спрашивается, зачем покупали? Манчини, он такой Манчини.

      3
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      Рейтинг: +60

      Оргазмирующий Прапор 27 июля 2015, 10:48

      и поделом этому бревну

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      Barcelonec003 27 июля 2015, 10:47

      Вали с этого интера.возвращайся в швейцарию

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 27 июля 2015, 09:26

      в спартак иди

      0
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      Рейтинг: +64

      Chuyskiy Spartanec 27 июля 2015, 09:13

      Не прост Шакири! Хорошо, не купили его!

      1
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      Рейтинг: +61

      Che84G 27 июля 2015, 09:09

      Нужно было, в свое время, не выеживаться, а в Спартак переходить.

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      Рейтинг: +18

      Мишель Каппель > Che84G 27 июля 2015, 16:27

      и забыть о футболе...

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