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    Бенитес: «Роналду сердится на тренировках? Ничего страшного»

    Главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес заявил, что не видит ничего предосудительного в поведении футболиста команды Криштиану Роналду, который позволяет себе самовольно покидать тренировки.
    «У нас по-прежнему нормальные рабочие отношения. Нет никаких проблем, если человек обижается, сердится, но свою работу выполняет. Все хорошо», - заверил специалист, чьи слова цитирует Goal.com.

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    Источник: Goal.com

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    27.07.2015 07:33
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +226

      рус фан 28 июля 2015, 02:19

      На работе много всякого бывает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 27 июля 2015, 15:06

      главная интрига ла лиги сезона 2015/16 будет ли кефирный мешок в четверке

      0
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    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 27 июля 2015, 14:58

      мне нравится настрой бенитеса.))пофигист самый настоящий.))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +352

      mauxa 27 июля 2015, 11:27

      Когда же уже я увижу оф информацию о продаже Роналду!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +243

      No problem 27 июля 2015, 08:59

      В )(уй не ставит Беню

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -186

      Protosser 27 июля 2015, 08:20

      Тряпка.
      Тренировки - тоже часть его работы, я думаю.

      -1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 27 июля 2015, 08:16

      Эх, Беня

      2
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      Рейтинг: +593

      112910415 27 июля 2015, 07:42

      ничего страшного..
      всё успокоится после скорой замены тренера

      3
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