Бышовец: «Виллаш-Боаш позволяет себе некорректное поведение»

Анатолий Бышовец много добился в ЛЧ!
От этого он и ругает колегу!
Беда! Нелюбят нас в Московии ))
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Анатолий Бышовец много добился в ЛЧ!
От этого он и ругает колегу!
Беда! Нелюбят нас в Московии ))
Завидует Бышовец, разве не видно?
Завидует Бышовец, разве не видно?
жаба душит Бышовца
Бышовец иногда такой Бышовец...
как можно принимать лимит за несколько дней до начала чемпионата, если до этго обсуждали и обещали совсем другой формат? как относится к этому тренеру, который строит команду?
Не отпустил Халка? Это решение может принять только тренер. Это его решение. Что-то я не увидел на лице Халка расстройства по этому поводу.
анатоле, он же светоч российского футбола, хочет подсидеть андрюшку, но физ-рук попался с норовом. лимит - зло, а диагноз давно известен.
Игрой Порто португальца все восхищались, а Червиченко говорил, что АВБ лучше Моуриньо, так что если в Зените играют инвалиды, это не вина Вилаша Боуша.
Вот до чего дошло Пацаки Чекланам на голову сели!
Завидует, некорректно тренерам друг друга обсуждать, и даже бывшим Бышовцам.