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    Бышовец: «Виллаш-Боаш позволяет себе некорректное поведение»

    Заслуженный отечественный тренер Анатолий Бышовец прокомментировал поступок главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаша не отпустить игрока команды Халка на предварительную жеребьевку Чемпионата мира — 2018, куда бразилец был приглашен оргкомитетом.
    «Для большинства людей чемпионат мира проходит лишь раз на их веку в их стране. Это грандиозное событие. Участие в жребии Халка только добавило бы авторитета и России, и «Зениту». Поэтому отказ отпускать бразильца в Константиновский дворец - часть некорректного поведения, которое Виллаш-Боаш позволяет себе все чаще. То португалец делает категоричные заявления в спину решению ужесточить лимит и пытается ставить нашему футболу диагнозы, то отменяет уже проанонсированное участие Халка в жеребьевке, то пытается прикрываться от критики победой в чемпионате России. Хотя при таких финансовых возможностях и наличии футболистов высокого международного уровня это вовсе не великое достижение, а необходимый минимум. Звали Виллаш-Боаша в «Зенит» не только для этого, а для успехов в еврокубках, в первую очередь - в Лиге чемпионов. Но их португалец не добился», - сказал Бышовец изданию «Спорт-Уикэнд».

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    Источник: «Спорт уик-энд»

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    27.07.2015 07:22
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +188

      Nikola45 28 июля 2015, 18:11

      Анатолий Бышовец много добился в ЛЧ!
      От этого он и ругает колегу!
      Беда! Нелюбят нас в Московии ))

      0
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      Рейтинг: +66

      footlover 27 июля 2015, 16:48

      Завидует Бышовец, разве не видно?

      1
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      Рейтинг: +66

      footlover 27 июля 2015, 16:47

      Завидует Бышовец, разве не видно?

      0
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      Рейтинг: +628

      somn 27 июля 2015, 16:47

      Халк прежде всего футболист, и очень высоко оплачиваемый. Произошла накладка: жеребьёвка и матч. При всём уважении к Бышовцу, он не прав.

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      Рейтинг: +126

      vrossiinetfutbola 27 июля 2015, 15:18

      жаба душит Бышовца

      0
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      Рейтинг: +59

      kolpino08 27 июля 2015, 12:41

      Бышовец иногда такой Бышовец...
      как можно принимать лимит за несколько дней до начала чемпионата, если до этго обсуждали и обещали совсем другой формат? как относится к этому тренеру, который строит команду?
      Не отпустил Халка? Это решение может принять только тренер. Это его решение. Что-то я не увидел на лице Халка расстройства по этому поводу.

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      Рейтинг: +149

      hiv85 27 июля 2015, 12:29

      анатоле, он же светоч российского футбола, хочет подсидеть андрюшку, но физ-рук попался с норовом. лимит - зло, а диагноз давно известен.

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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 27 июля 2015, 11:18

      Игрой Порто португальца все восхищались, а Червиченко говорил, что АВБ лучше Моуриньо, так что если в Зените играют инвалиды, это не вина Вилаша Боуша.

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 27 июля 2015, 10:26

      Вот до чего дошло Пацаки Чекланам на голову сели!

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      Рейтинг: +11

      Clever owl 27 июля 2015, 10:20

      Завидует, некорректно тренерам друг друга обсуждать, и даже бывшим Бышовцам.

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