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    Ван Гаал: «Трансфер Роналду в «МЮ» невозможен»

    Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал откровенно заявил, что переход игрока мадридского «Реала» Криштиану Роналду в его команду невозможен, информирует Goal.com.
    «Нам нужно добавить творчества в атаку. Если есть возможность усилить состав за адекватные деньги, то надо ею пользоваться. Роналду? Его трансфер нереально провести, у нас есть определенная финансовая ведомость, которой мы должны соответствовать. Нам нужно искать таких футболистов, как Эден Азар, Серхио Агуэро, Виллиан, Оскар. Нам нужно с ними конкурировать. Убежден, что некоторые наши соперники будут использовать против нас оборонительную тактику, а без креативных футболистов ей не противостоять. К нам пришли Бастиан Швайнштайгер, Мемфис Депай, Морган Шнейдерлин, Маттео Дармиан, но этого недостаточно», - заявил голландец.

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    Источник: Goal.com

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    27.07.2015 07:15
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +10

      s_u_a_r_e_z__(9) 2 августа 2015, 17:10

      Да и ненадо он ненужен в МЮ это кристинке уж 30

      0
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      Рейтинг: +226

      рус фан 29 июля 2015, 03:39

      МЮ избавился от двух основных ц/ф теперь на их место надо обязательно пригласить хотя бы одного топ напа.

      0
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      Рейтинг: +45

      ManUtd4 28 июля 2015, 17:59

      Разве что в МЛС или Катар/Эмираты.

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 28 июля 2015, 09:39

      Опять чего-то не хватает...

      0
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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 28 июля 2015, 03:54

      Да и про нового тренера не забудь философ.

      1
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 27 июля 2015, 16:38

      Но этого недостаточно, нужно, чтобы и другой тренер пришел...

      2
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      Рейтинг: +137

      DavideSanton 27 июля 2015, 16:28

      Не знаю как азары, но как минимум молодые вилианы в команде уже есть. Покупать атакующих пока не надо. Разве что цн на банку, и то не уверен.

      0
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      Рейтинг: +115

      Jaka RM 27 июля 2015, 15:26

      Хоть какая та хорошая новость для Реала...

      0
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      Рейтинг: +27

      Genri 100 27 июля 2015, 15:24

      Да МЮ и не собирался его покупать,это только на этом сайте,сами распускают слухи,а потом их опрвергают,смех да и только)))

      2
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      Рейтинг: +14

      Sutura 27 июля 2015, 14:52

      Мы купили раз, два три и т.д. И этого недостаточно???!!!

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