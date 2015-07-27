Ван Гаал: «Трансфер Роналду в «МЮ» невозможен»

Да и ненадо он ненужен в МЮ это кристинке уж 30
Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал откровенно заявил, что переход игрока мадридского «Реала» Криштиану Роналду в его команду невозможен, информирует Goal.com.
«Нам нужно добавить творчества в атаку. Если есть возможность усилить состав за адекватные деньги, то надо ею пользоваться. Роналду? Его трансфер нереально провести, у нас есть определенная финансовая ведомость, которой мы должны соответствовать. Нам нужно искать таких футболистов, как Эден Азар, Серхио Агуэро, Виллиан, Оскар. Нам нужно с ними конкурировать. Убежден, что некоторые наши соперники будут использовать против нас оборонительную тактику, а без креативных футболистов ей не противостоять. К нам пришли Бастиан Швайнштайгер, Мемфис Депай, Морган Шнейдерлин, Маттео Дармиан, но этого недостаточно», - заявил голландец.
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!