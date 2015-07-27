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    Газзаев: «Тренер сборной не должен работать в клубе»

    Известнейший отечественный тренер Валерий Газзаев прокомментировал информацию о том, что будущий рулевой сборной России некоторое время будет работать еще и с клубом.
    «Нужно определиться со специалистом, который будет тренировать сборную вплоть до Чемпионата мира в России. Я категорически против совмещения постов. В 2002-м году сам был в такой ситуации — это очень сложно, поверьте. Тренер сборной должен быть свободным, иначе он не будет объективно подходить к комплектованию команды. Тот, кто назначает рулевого, должен нести полную ответственность за решение», - сказал Газзаев телеканалу «Россия-2».

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    Источник: ВГТРК

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    27.07.2015 06:38
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 27 июля 2015, 19:49

      Это и псу понятно.

      1
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      Рейтинг: +190

      shtair 27 июля 2015, 17:47

      в ночном клубе)

      0
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      Рейтинг: +15

      sergei_sidorov89 27 июля 2015, 11:56

      ЦСКА все проиграет и сборная ни куда не попадет, а Евро по телеку смотреть будет!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22

      Genario 27 июля 2015, 11:16

      Согласен с Газзаевым полностью.

      0
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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 27 июля 2015, 09:33

      Это просто очевидно,но у нас очевидное не всегда очевидно

      0
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      Рейтинг: +6295

      порт 27 июля 2015, 09:21

      Газзаев- "Тренер сборной не должен работать в клубе, и у него обязательно должны быть усы"

      0
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      Рейтинг: +111

      spartacus333 27 июля 2015, 08:37

      абсолютно согласен. если бы ты еще смог продавить это в жизни, то цены бы тебе не было.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 27 июля 2015, 07:33

      пусть будет как будет

      -1
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      Рейтинг: +10

      alipon 27 июля 2015, 07:32

      Себя хочет предложить

      0
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      Рейтинг: +10

      Zloi iron 27 июля 2015, 06:50

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