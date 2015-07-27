«Манчестер Юнайтед» презентовал Ромеро

Английский «Манчестер Юнайтед» известил общественность посредством "Твиттера" о подписании вратаря итальянской «Сампдории» Серхио Ромеро. С аргентинцем заключено трехлетнее соглашение. На Туманный Альбион футболист переехал в качестве свободного агента. Получать в стане «красных дьяволов» игрок будет чуть меньше 2-х миллионов евро в год.

Луи ван Гаала в голландском АЗ с 2007-го по 2009-й год.







Ромеро уже работал под руководством главного тренера «Манчестер Юнайтед»в голландском АЗ с 2007-го по 2009-й год. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!