Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Манчестер Юнайтед» презентовал Ромеро

    Английский «Манчестер Юнайтед» известил общественность посредством "Твиттера" о подписании вратаря итальянской «Сампдории» Серхио Ромеро. С аргентинцем заключено трехлетнее соглашение. На Туманный Альбион футболист переехал в качестве свободного агента. Получать в стане «красных дьяволов» игрок будет чуть меньше 2-х миллионов евро в год.

    Ромеро уже работал под руководством главного тренера «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаала в голландском АЗ с 2007-го по 2009-й год.



    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.07.2015 06:32
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +76

      Шмавон 27 июля 2015, 20:28

      норм за бесплатно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      DavideSanton 27 июля 2015, 17:04

      Хотя, стоит признать, это лучше чем такой же средний гк Силессен за 25лям.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      DavideSanton 27 июля 2015, 16:25

      Тьфу блин:( Ну хоть бесплатно взяли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      kirrik 27 июля 2015, 09:45

      Добротный вратарь. Добро пожаловать!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11