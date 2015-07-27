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    Карпин: «Через два года перед Армавиром будет стоять задача выйти в РФПЛ»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин рассказал о том, как будет протекать стратегическое развитие клуба в ближайшие годы.
    «Предполагается спокойное, планомерное развитие клуба. Со спортивной точки зрения в этом году мы не должны вылететь из ФНЛ. Нужно понимать, что команда впервые в жизни играет в первой лиге. Все знают, как она собиралась. Так что сейчас главное – сохранить прописку. В следующем году «Торпедо» должно укрепить позиции. А на третий год будет поставлена задача выхода в Премьер-лигу. В ближайшие два года также должны быть построены база и стадион», - поведал специалист «Спорт-Экспрессу».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.07.2015 06:26
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +86

      wingback 27 июля 2015, 19:05

      Через два года карпен будет стоять к лесу передом, а к Армавиру задом...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22

      Genario 27 июля 2015, 12:23

      Удачи Валерию Карпину.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Wilhelmson 27 июля 2015, 09:27

      В ФИФА Менеджере наверное и то Карпина уволят

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +6295

      порт 27 июля 2015, 09:16

      Но для этого Торпедо нужно будет поменять тренера.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +124

      MashaTr2 27 июля 2015, 08:28

      На соккере лучше.

      4
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      Рейтинг: +107

      YRunner > MashaTr2 27 июля 2015, 11:37

      Впервые с тобой соглашусь.

      0
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      Рейтинг: +11

      Ваша совесть 27 июля 2015, 08:06

      А еще через два года попасть в ЛЧ ))) насмешил

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 27 июля 2015, 07:10

      за 2 года столько воды утечёт...планы измениться могут до неузнаваемости!

      0
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      Рейтинг: +628

      somn 27 июля 2015, 07:00

      А почему не чемпионом России?

      0
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      Рейтинг: +10

      Zloi iron 27 июля 2015, 06:48

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      0
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      Рейтинг: +379

      ABir 27 июля 2015, 06:38

      Верной дорогой идут Карпин и Торпедо! Успехов!

      1
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