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    Игрок «Рубина» Вакасо заболел малярией и выбыл на неопределенный срок

    Полузащитник казанского «Рубина» Мубарак Вакасо подхватил серьезное заболевание — малярию. Об этом поведал главный тренер команды Ринат Билялетдинов. Африканец проходит лечение в стационаре больницы. Сколько понадобится времени на восстановление, неизвестно, сообщает ТАСС.
    Малярия — это инфекционное заболевание, переносчиками которого являются комары. Заразится им можно только через укус этих насекомых.

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    Источник: ТАСС

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    27.07.2015 01:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +283

      nahan 27 июля 2015, 13:21

      Все бегут из Рубина...

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 июля 2015, 05:03

      Это он вирус подхватил от проклятых пермяков-из-за проигрыша.

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      Рейтинг: +12

      Fil23 27 июля 2015, 04:25

      Здоровья!

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      Рейтинг: +105

      Гуливер 27 июля 2015, 03:37

      я знаю такую болезнь её ещё называют Карлоса Эдуарду

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