Игрок «Рубина» Вакасо заболел малярией и выбыл на неопределенный срок

Полузащитник казанского «Рубина» Мубарак Вакасо подхватил серьезное заболевание — малярию. Об этом поведал главный тренер команды Ринат Билялетдинов. Африканец проходит лечение в стационаре больницы. Сколько понадобится времени на восстановление, неизвестно, сообщает ТАСС.





Малярия — это инфекционное заболевание, переносчиками которого являются комары. Заразится им можно только через укус этих насекомых. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!