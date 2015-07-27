Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кечинов: «Краснодар» не знал, как играть против «Спартака»

    Ветеран московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мыслями после воскресного матча красно-белых в рамках второго тура РФПЛ против «Краснодара» (1:0).
    «Спартак» выглядел очень прилично. Скажу больше: если раньше в последних играх с «Краснодаром» мне было за команду стыдно, и счет был разгромным, и сама игра «Краснодара» была спартаковской, то сейчас все вернулось: «Спартак» играл так, как нужно! Это радует! Видно, что команда движется в нужном направлении. Самое главное - не успокаиваться. Показалось, что «Краснодар» не знает, как играть против «Спартака», - заявил Кечинову агентству «Р-Спорт».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.07.2015 01:29
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 27 июля 2015, 13:20

      Краснодар плохо играл и в предсезонке, а со Спартаком проблем не стало меньше. Кононову придется поломать голову.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 27 июля 2015, 10:21

      Уважаемый товарищ Кечинов, знать как играть против Спартака было совсем не обязательно, надо просто играть. Бороться за каждый мяч на каждом участке поля, отдавать точный пас партнеру. Все это делать качественно и быстро, а не жевать сопли извините на поле, как это делал вчера Краснодар. Команда к сезону не готова, Кононов вам двойка с минусом и всей команде так же .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 27 июля 2015, 09:45

      Краснодар, судя по 2 играм, вообще не знает что делать с мячом у ворот соперника!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 27 июля 2015, 07:08

      Краснодар банально не готов к началу сезона!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +379

      ABir 27 июля 2015, 06:36

      Всё так. Жаль, что в концовке подустали. Но может это просто жара сказалась. Во всяком случае работать еще есть над чем, но вектор развития выбран верный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      ИгорьФил71 27 июля 2015, 03:27

      точно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 июля 2015, 02:35

      Факт.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11