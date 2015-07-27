Кечинов: «Краснодар» не знал, как играть против «Спартака»

Краснодар плохо играл и в предсезонке, а со Спартаком проблем не стало меньше. Кононову придется поломать голову.
Ветеран московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мыслями после воскресного матча красно-белых в рамках второго тура РФПЛ против «Краснодара» (1:0).
«Спартак» выглядел очень прилично. Скажу больше: если раньше в последних играх с «Краснодаром» мне было за команду стыдно, и счет был разгромным, и сама игра «Краснодара» была спартаковской, то сейчас все вернулось: «Спартак» играл так, как нужно! Это радует! Видно, что команда движется в нужном направлении. Самое главное - не успокаиваться. Показалось, что «Краснодар» не знает, как играть против «Спартака», - заявил Кечинову агентству «Р-Спорт».
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