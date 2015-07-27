«Манчестер Сити» не делал предложений по Де Брюйне

Спортивный директор немецкого «Вольфсбурга» Клаус Алоффс заявил, что его клуб не получал предложений от английского «Манчестер Сити» о приобретении полузащитника команды Кевина Де Брюйне. Западные СМИ же активно отправляют бельгийца в стан «горожан», несмотря на опровержение данной информации и со стороны самих «манкунианцев».





«Сити» готов предложить футболисту зарплату в размере 20-и миллионов евро в год, передает «Советский спорт». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!