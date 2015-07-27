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    «Манчестер Сити» не делал предложений по Де Брюйне

    Спортивный директор немецкого «Вольфсбурга» Клаус Алоффс заявил, что его клуб не получал предложений от английского «Манчестер Сити» о приобретении полузащитника команды Кевина Де Брюйне. Западные СМИ же активно отправляют бельгийца в стан «горожан», несмотря на опровержение данной информации и со стороны самих «манкунианцев».
    «Сити» готов предложить футболисту зарплату в размере 20-и миллионов евро в год, передает «Советский спорт».

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    Источник: «Советский спорт»

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    27.07.2015 01:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +283

      nahan 27 июля 2015, 13:15

      Опережают события...

      0
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 27 июля 2015, 04:51

      Советский спорт лучше знает что ли, чем спортивный директор?

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