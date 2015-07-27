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    Ван Перси за три года получит в Турции 47 млн фунтов

    Английское издание «Дэйли Стар» сообщает, что новоиспеченный турецкого «Фенербахче» Робин Ван Перси за время действия трехлетнего контракта с клубом получит в качестве зарплаты 47,4 миллиона фунтов. Голландец уже получил 4 миллиона фунтов за сам факт подписания контракта.
    Напомним, футболист переехал в Турцию из «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: Daily Star

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    27.07.2015 01:17
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 27 июля 2015, 13:13

      Финансы решают всё или почти всё.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3416

      FRZZ 27 июля 2015, 11:48

      Что-то спутали..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +243

      No problem 27 июля 2015, 09:03

      47,4 лямов?
      Мля.... бомбардир, [Соблюдайте правила] свои почки

      0
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      Рейтинг: +111

      spartacus333 27 июля 2015, 08:14

      скажем, 4.74 миллиона евро это реальные деньги, которые он по контракту будет получать.

      0
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      Рейтинг: +111

      spartacus333 27 июля 2015, 08:12

      не верьте этому. таких денег даже месси с роналдо не получают. я сам читал в других английских газетах, что у него зарплата там чуть больше 4 миллионов. похоже тот, кто переводил статью, зарятую не туда поставил или наоборот, решил сенсацию сделать и подогреть интерес к новому сайту. глупость.

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      Рейтинг: +21

      Karshyga 27 июля 2015, 07:40

      ПЗДЦ!!! Одна его подпись стоит 4 млн!!!

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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 27 июля 2015, 07:29

      Какая то, нереальная сумма.

      1
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      Рейтинг: +593

      112910415 27 июля 2015, 07:07

      это обеспечит ему приемлемый уровень жизни

      1
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      Рейтинг: +10

      ШкендербеуЧоп49 27 июля 2015, 06:19

      ненужные турецкие понты

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      Рейтинг: +55

      My_Liverpool 27 июля 2015, 05:56

      Не многовато ли!?

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