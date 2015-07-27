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    Мовсисян: «Аленичев принес в команду спартаковский дух»

    Нападающий московского «Спартака» Юра Мовсисян поделился мыслями после воскресного матча своей команды в рамках второго тура РФПЛ против «Краснодара» (1:0).
    «Помню ли, как я забил? Получил мяч, быстро среагировал и отправил его в ворота. Не праздновал потому, что забил «Краснодару». Это особенное место для меня, можно сказать, второй дом. Был в раздевалке команды. Ругали ли меня? Нет. Пожелали удачи в новом сезоне. Правда ли, что я занимаюсь индивидуально после тренировок, чтобы набрать форму? Да. Я пропустил едва ли не год, из-за травмы много не играл. Мне нужно работать намного больше, чтобы закрепляться в составе «Спартака».
    С Дмитрием Аленичевым я общаюсь больше, чем с Муратом Якином, хотя они тренеры разной формации, и в адрес Мурата я не могу сказать ничего плохого. Но понимаю, что с Аленичевым в команду пришел спартаковский дух, начались перемены в команде», - сказал армянин «Чемпионат.ком».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    27.07.2015 00:18
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +296

      Raulya 27 июля 2015, 22:18

      Если кто не читал полное интервью его спросили про спартаковский дух он ответил надеюсь что он вновь вернется...сам он не говорил про него...

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      Рейтинг: +326

      SHMEL 27 июля 2015, 15:28

      Когда мне говорят про Спартаковский дух,сразу хочется надеть респиратор...

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      Рейтинг: +243

      KoValery 27 июля 2015, 13:20

      Улыбнул. Ну хорошо, если действительно знает, что это такое. Но по-моему это больше похоже на попытку закрепится в основе с помощью хорошего знания истории.

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      Рейтинг: +283

      nahan 27 июля 2015, 13:07

      Главное, сейчас поменьше давления на Аленичева.

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      Рейтинг: +81

      stavr74 27 июля 2015, 10:55

      чем он пахнет расскажи

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      Рейтинг: +11

      Romario_25 27 июля 2015, 09:36

      Весна покажет кто где с_р_а_л)))

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      Рейтинг: +11

      Romario_25 27 июля 2015, 09:35

      Действительно, откуда ему знать про спартаковский дух?!!)))) Это говорит о том, что фраза заучена. Везде то и дело пишут и говорят, что Аленичев вернул спартаковский дух/стиль. Работа PR службы Спартака.

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      Рейтинг: +268

      eugen-han > Romario_25 27 июля 2015, 15:08

      откуда? - да ведь никита симонян всё рассказал его родителям про этот пресловутый дух,который надо согласиться похоже на то,что вернулся в лице аленичева.

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      Рейтинг: +111

      spartacus333 27 июля 2015, 08:19

      а тебе то американскому армянину откуда знать про спартаковский дух? уморил. ты про этот клуб то узнал только пару тройку лет назад, когда в россию приехал.

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      Рейтинг: +316

      Fred Devil 27 июля 2015, 08:05

      Достали картонные апофеозы. Аленичев только запах пока в команду принёс)) Первая победа на выезде - и эйфория?! Рано делать выводы! Я не отрицаю, что такой Спартак может за бронзу зацепиться, но давайте смотреть, а не дух разнюхивать!))

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      Рейтинг: +14

      красно-синяя кабминетная 27 июля 2015, 07:41

      Спартаковский дух? Это мы чемпион в начале турнира?

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