Мовсисян: «Аленичев принес в команду спартаковский дух»

Нападающий московского «Спартака» Юра Мовсисян поделился мыслями после воскресного матча своей команды в рамках второго тура РФПЛ против «Краснодара» (1:0).

«Помню ли, как я забил? Получил мяч, быстро среагировал и отправил его в ворота. Не праздновал потому, что забил «Краснодару». Это особенное место для меня, можно сказать, второй дом. Был в раздевалке команды. Ругали ли меня? Нет. Пожелали удачи в новом сезоне. Правда ли, что я занимаюсь индивидуально после тренировок, чтобы набрать форму? Да. Я пропустил едва ли не год, из-за травмы много не играл. Мне нужно работать намного больше, чтобы закрепляться в составе «Спартака».