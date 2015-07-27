Мовсисян: «Аленичев принес в команду спартаковский дух»

Если кто не читал полное интервью его спросили про спартаковский дух он ответил надеюсь что он вновь вернется...сам он не говорил про него...
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Если кто не читал полное интервью его спросили про спартаковский дух он ответил надеюсь что он вновь вернется...сам он не говорил про него...
Когда мне говорят про Спартаковский дух,сразу хочется надеть респиратор...
Улыбнул. Ну хорошо, если действительно знает, что это такое. Но по-моему это больше похоже на попытку закрепится в основе с помощью хорошего знания истории.
Главное, сейчас поменьше давления на Аленичева.
чем он пахнет расскажи
Весна покажет кто где с_р_а_л)))
Действительно, откуда ему знать про спартаковский дух?!!)))) Это говорит о том, что фраза заучена. Везде то и дело пишут и говорят, что Аленичев вернул спартаковский дух/стиль. Работа PR службы Спартака.
откуда? - да ведь никита симонян всё рассказал его родителям про этот пресловутый дух,который надо согласиться похоже на то,что вернулся в лице аленичева.
а тебе то американскому армянину откуда знать про спартаковский дух? уморил. ты про этот клуб то узнал только пару тройку лет назад, когда в россию приехал.
Достали картонные апофеозы. Аленичев только запах пока в команду принёс)) Первая победа на выезде - и эйфория?! Рано делать выводы! Я не отрицаю, что такой Спартак может за бронзу зацепиться, но давайте смотреть, а не дух разнюхивать!))
Спартаковский дух? Это мы чемпион в начале турнира?