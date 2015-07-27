Кавазашвили: «Сильнейшей командой России через 3-4 года будет «Спартак»

Ясный красный , всё будет Спартак !!!
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Ясный красный , всё будет Спартак !!!
Ни когда не быть..АМИНЬ!!
Чем больше этого спартаковского старомодного зловонья, тем спартак слабее.
ну хрен знает как там будет, но за то что в составе проскакивает иногда молодежь - респект
И тут Остапо понесло... (С)
Нью-Тушино какое-то;))
Фантазер однако!Мечтатель!!!!А еще через десят лет Спартак выиграет лигу чемпионов!!!Забил добавить!!!Мечтатель!!Надо настоящим жить!!!Милый человек
А почему через 3-4 года если сегодня уже стремление к бесковско-романцевской игре есть? И матч с Краснодаром лишь показал, что Краснодар к сезону не готов, игра его сегодня бледная тень настоящего Краснодара. Тут вопросы к игрокам Краснодара и его тренерскому штабу.
Спартак Аленичева не отличается от Спартака Карпина, странно, что в этом Спартаке видят какой-то чемпионский путь...
33 очка... история... спартаковский дух.... Валера верим!!!
Ванговать - не мешки ворочать..