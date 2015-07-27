Кавазашвили: «Сильнейшей командой России через 3-4 года будет «Спартак»

Именитый советский вратарь Анзор Кавазашвили поделился мыслями о московском «Спартаке» после воскресного матча команды в рамках второго тура РФПЛ против «Краснодара» (1:0).

Дмитрий Аленичев возвращает спартаковский дух, который был потерян в последние годы. Второе – он воссоздает «Спартак» из своих воспитанников, что очень важно. Через три-четыре года «Спартак» будет сильнейшей командой России. Возвращение спартаковского духа означает возвращение клуба к истокам. «Спартак» будет представлять основу для сборной России. Огромную роль сыграют в данном случае Дмитрий Аленичев, Сергей Родионов и другие. Очень надеюсь на то, что «Спартак» вернет свою комбинационную игру. Матч с «Краснодаром» показал, что «Спартак» начал стремиться к бесковско-романцевской игре. Это очень радует», - сказал ветеран отечественного футбола «Чемпионат.ком».



возвращает спартаковский дух, который был потерян в последние годы. Второе – он воссоздает «Спартак» из своих воспитанников, что очень важно. Через три-четыре года «Спартак» будет сильнейшей командой России. Возвращение спартаковского духа означает возвращение клуба к истокам. «Спартак» будет представлять основу для сборной России. Огромную роль сыграют в данном случае Дмитрий Аленичев,и другие. Очень надеюсь на то, что «Спартак» вернет свою комбинационную игру. Матч с «Краснодаром» показал, что «Спартак» начал стремиться к бесковско-романцевской игре. Это очень радует», - сказал ветеран отечественного футбола «Чемпионат.ком». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!