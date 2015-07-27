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    Кавазашвили: «Сильнейшей командой России через 3-4 года будет «Спартак»

    Именитый советский вратарь Анзор Кавазашвили поделился мыслями о московском «Спартаке» после воскресного матча команды в рамках второго тура РФПЛ против «Краснодара» (1:0).
    «Дмитрий Аленичев возвращает спартаковский дух, который был потерян в последние годы. Второе – он воссоздает «Спартак» из своих воспитанников, что очень важно. Через три-четыре года «Спартак» будет сильнейшей командой России. Возвращение спартаковского духа означает возвращение клуба к истокам. «Спартак» будет представлять основу для сборной России. Огромную роль сыграют в данном случае Дмитрий Аленичев, Сергей Родионов и другие. Очень надеюсь на то, что «Спартак» вернет свою комбинационную игру. Матч с «Краснодаром» показал, что «Спартак» начал стремиться к бесковско-романцевской игре. Это очень радует», - сказал ветеран отечественного футбола «Чемпионат.ком».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    27.07.2015 00:04
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    Комментарии80
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      Рейтинг: +11

      the rw 30 июля 2015, 23:45

      Ясный красный , всё будет Спартак !!!

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      Рейтинг: +81

      zeni 28 июля 2015, 19:27

      Ни когда не быть..АМИНЬ!!

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      Рейтинг: +182

      severnyj84 28 июля 2015, 18:07

      Чем больше этого спартаковского старомодного зловонья, тем спартак слабее.

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      Рейтинг: +13

      feel_this_sheet 28 июля 2015, 15:56

      ну хрен знает как там будет, но за то что в составе проскакивает иногда молодежь - респект

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      Рейтинг: +95

      Старый Провинциал 28 июля 2015, 15:31

      И тут Остапо понесло... (С)

      Нью-Тушино какое-то;))

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      Рейтинг: +134

      cergei1971 28 июля 2015, 15:04

      Фантазер однако!Мечтатель!!!!А еще через десят лет Спартак выиграет лигу чемпионов!!!Забил добавить!!!Мечтатель!!Надо настоящим жить!!!Милый человек

      2
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 28 июля 2015, 12:57

      А почему через 3-4 года если сегодня уже стремление к бесковско-романцевской игре есть? И матч с Краснодаром лишь показал, что Краснодар к сезону не готов, игра его сегодня бледная тень настоящего Краснодара. Тут вопросы к игрокам Краснодара и его тренерскому штабу.

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 28 июля 2015, 09:36

      Спартак Аленичева не отличается от Спартака Карпина, странно, что в этом Спартаке видят какой-то чемпионский путь...

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      Рейтинг: +14

      почемучка 27 июля 2015, 20:14

      33 очка... история... спартаковский дух.... Валера верим!!!

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      Рейтинг: +92

      Cynic 27 июля 2015, 20:06

      Ванговать - не мешки ворочать..

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