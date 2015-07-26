Смольников: «Главный конкурент «Зенита» - ЦСКА»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Смольников поведал о том, кто, по его мнению, является главным конкурентом сине-бело-голубых в борьбе за победу в РФПЛ.





«Такая команда — ЦСКА. У них есть коллектив, который в течение нескольких лет идет в четком направлении», - заявил Смольников телеканалу «Россия-2». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!