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    Смольников: «Главный конкурент «Зенита» - ЦСКА»

    Защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Смольников поведал о том, кто, по его мнению, является главным конкурентом сине-бело-голубых в борьбе за победу в РФПЛ.
    «Такая команда — ЦСКА. У них есть коллектив, который в течение нескольких лет идет в четком направлении», - заявил Смольников телеканалу «Россия-2».

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    Источник: ВГТРК

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    26.07.2015 23:32
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 27 июля 2015, 19:54

      Странно, что у Газпрома вообще есть конкуренты.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +10

      град=петра 27 июля 2015, 10:56

      главный конкурент - это сам Зенит и МУТКО!
      Какое ЦСКА??? Победы над Рубином , который не может победить в ЧР уже 5-й матч подряд и над новичком типа Крыльев снесли голову некоторым!
      не удивлюсь, если Спарта их возить будет. 3 пешехода в средней линии в лице шведа Натхо и финна - это перебор для ЕК!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > град=петра 28 июля 2015, 09:22

      У вас температура!

      0
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      Рейтинг: +316

      Fred Devil 27 июля 2015, 08:00

      И это только по назначенным пенальти! Кто-то ещё вмешаться должен, хотя бы тура до 27-28...))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +12

      fanat-vrn 27 июля 2015, 06:55

      Ага, пока он будет "ЦСКА" опасаться, какой-нибудь "Краснодар", "Спартак", "Динамо" станет чемпионом ))))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 27 июля 2015, 06:36

      неожиданно!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +418

      Masimobelini 27 июля 2015, 04:12

      Кэп ?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 июля 2015, 00:22

      Естественно-даже не сомневаюсь-борьба между вами пойдет за судей.

      -1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 26 июля 2015, 23:54

      Посмотрим

      -2
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