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    Мостовой: «На месте Виллаш-Боаша может сидеть любой»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выразил недоумение о том, почему сильнейшими тренерами РФПЛ являются Леонид Слуцкий и Андре Виллаш-Боаш.
    «Почему мы ограничиваемся только одним кандидатом на пост главного тренера сборной? Почему только Слуцкий, у которого вообще-то контракт с ЦСКА? Почему все решили, что он сильнейший тренер России последних лет? С этим согласны не все. А рулевой «Зенита» Виллаш-Боаш - сильный специалист? На его месте может сидеть любой и не опускаться ниже второго-третьего места. С таким-то составом команды... А как он выступает в Европе, мы все видим», - заявил Мостовой в эфире «НТВ-ПЛЮС».

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    26.07.2015 23:28
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +10

      Stileff 27 июля 2015, 19:06

      ну вообще в общении вопрос был о другом... автор новости выдрал несколько предложений из того, что сказал Мостовой. Мостового спросили считает ли он Слуцкого лучшим тренером России. На что он сказал как вы мне предлагаете это оценить и привел пример своих рассуждений. Он выражал недоумение адресованным ему вопросом, а не по работе Слуцкого и Боаша.

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      Рейтинг: +268

      eugen-han 27 июля 2015, 14:48

      абсолютно-верное замечание.....

      1
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      Рейтинг: +283

      nahan 27 июля 2015, 12:57

      Мостовой сказал то, что мы все знаем...

      1
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      Рейтинг: +229

      Олли Кан 27 июля 2015, 11:16

      все по делу

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 27 июля 2015, 09:47

      Сказано по делу!

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      Рейтинг: +22

      Genario 27 июля 2015, 09:33

      Саша, ждем тебя у тренерского мостика и тогда посмотрим на твои результаты.

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      Рейтинг: +4827

      neveldomha 27 июля 2015, 09:17

      У Санька критические дни.

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      Рейтинг: +111

      spartacus333 27 июля 2015, 08:34

      у мостового конечно же зависть прет аж из ушей, но в отношении авб он прав. тренер посредственный, не более. уверен, что теже слуцкий с аленичевым выше будут.

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      Рейтинг: +25

      Payet 27 июля 2015, 08:24

      Все правильно сказал!

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 27 июля 2015, 08:24

      Эх, Саня.., вот если б ты не пил. ..

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