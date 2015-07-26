Мостовой: «На месте Виллаш-Боаша может сидеть любой»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выразил недоумение о том, почему сильнейшими тренерами РФПЛ являются Леонид Слуцкий и Андре Виллаш-Боаш.





«Почему мы ограничиваемся только одним кандидатом на пост главного тренера сборной? Почему только Слуцкий, у которого вообще-то контракт с ЦСКА? Почему все решили, что он сильнейший тренер России последних лет? С этим согласны не все. А рулевой «Зенита» Виллаш-Боаш - сильный специалист? На его месте может сидеть любой и не опускаться ниже второго-третьего места. С таким-то составом команды... А как он выступает в Европе, мы все видим», - заявил Мостовой в эфире «НТВ-ПЛЮС». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!