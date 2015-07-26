Мостовой: «На месте Виллаш-Боаша может сидеть любой»

ну вообще в общении вопрос был о другом... автор новости выдрал несколько предложений из того, что сказал Мостовой. Мостового спросили считает ли он Слуцкого лучшим тренером России. На что он сказал как вы мне предлагаете это оценить и привел пример своих рассуждений. Он выражал недоумение адресованным ему вопросом, а не по работе Слуцкого и Боаша.
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выразил недоумение о том, почему сильнейшими тренерами РФПЛ являются Леонид Слуцкий и Андре Виллаш-Боаш.
«Почему мы ограничиваемся только одним кандидатом на пост главного тренера сборной? Почему только Слуцкий, у которого вообще-то контракт с ЦСКА? Почему все решили, что он сильнейший тренер России последних лет? С этим согласны не все. А рулевой «Зенита» Виллаш-Боаш - сильный специалист? На его месте может сидеть любой и не опускаться ниже второго-третьего места. С таким-то составом команды... А как он выступает в Европе, мы все видим», - заявил Мостовой в эфире «НТВ-ПЛЮС».
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