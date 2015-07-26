Дешам: «Ванкер входит в число кандидатов в сборную Франции»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признался ТАСС, что полузащитник московского «Динамо» Уильям Ванкер входит в число потенциальных футболистов «трехцветных».

«Да, динамовец находится в сфере нашего внимания, он имеет возможность войти в сборную», - сказал Дешам.