Дешам: «Ванкер входит в число кандидатов в сборную Франции»

Его ставить нужно, игрок вполне добротный.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признался ТАСС, что полузащитник московского «Динамо» Уильям Ванкер входит в число потенциальных футболистов «трехцветных».
«Да, динамовец находится в сфере нашего внимания, он имеет возможность войти в сборную», - сказал Дешам.
Напомним, что главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев после субботнего матча второго тура РФПЛ подверг хавбека критике, который «вышел на замену и встал». Наставник москвичей пообещал, что будут сделаны соответствующие выводы.
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