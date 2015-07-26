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    Дешам: «Ванкер входит в число кандидатов в сборную Франции»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признался ТАСС, что полузащитник московского «Динамо» Уильям Ванкер входит в число потенциальных футболистов «трехцветных».
    «Да, динамовец находится в сфере нашего внимания, он имеет возможность войти в сборную», - сказал Дешам.
    Напомним, что главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев после субботнего матча второго тура РФПЛ подверг хавбека критике, который «вышел на замену и встал». Наставник москвичей пообещал, что будут сделаны соответствующие выводы.

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    Источник: ТАСС

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    26.07.2015 23:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +283

      nahan 27 июля 2015, 12:56

      Его ставить нужно, игрок вполне добротный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 27 июля 2015, 06:24

      Кобелеву виднее!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      Гуливер 27 июля 2015, 03:46

      разве что наравне с Мандандой пойдет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      Dongun 27 июля 2015, 00:11

      Венкер -УГ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +396

      Venezuela 26 июля 2015, 23:39

      А Кобелев так не считает, он лучше знает, Зобнин навсегда.))

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 26 июля 2015, 23:20

      Который стоИт на поле во время матча?

      -1
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