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    Торбинский: «Видно, что «Спартак» поменялся»

    Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Торбинский поделился мыслями после воскресного матча второго тура РФПЛ против московского «Спартака» (0:1).
    «В воскресенье мы выглядели немного вяло. Мало двигались, медленно открывались. «Спартак» встречал достаточно высоко, он нас переиграл. Видно, что команда поменялась. Погодные условия также были не очень удобными — духота. Что касается моей адаптации в «Краснодаре», то она идет полным ходом. Полностью еще не завершилась, но я работаю в этом направлении», - заявил экс-игрок «Спартака» телекомпании «НТВ-ПЛЮС».

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    26.07.2015 22:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +283

      nahan 27 июля 2015, 12:53

      Спартак только начинает меняться.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 27 июля 2015, 06:01

      процесс пошёл помалу

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 26 июля 2015, 23:21

      Скорее, меняется

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 июля 2015, 22:59

      Дима объективен.

      0
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      Рейтинг: -11

      бомжит > Диктор 27 июля 2015, 01:01

      не говори зря это полено двуличное взяли

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      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > бомжит 27 июля 2015, 01:17

      Тебя кто спрашивал??????

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