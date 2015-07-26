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    «МЮ» заплатит за Педро 32,5 млн евро

    Как сообщает итальянский спортивный журналист Танкреди Палмери в своем «твиттере», нападающий испанской «Барселоны» Педро в скором времени перейдет в английский «Манчестер Юнайтед» за 32,5 миллиона евро. Вероятнее всего, сделка случится после 11-го августа, то есть уже после матча за Суперкубок Европы, где каталонцы сыграют с «Севильей».
    В прошлом сезоне Примеры футболист провел 35 матчей и забил 6 раз.

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    Источник: Twitter

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    26.07.2015 22:45
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1599

      TheDDS 27 июля 2015, 23:09

      Нормально

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +69

      070maks 27 июля 2015, 18:10

      Пошёл на понижение, ради игровой практики

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 27 июля 2015, 12:51

      Хороший вариант для Педро.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Gold Orda 27 июля 2015, 06:59

      Пусть остается в своей балетной школе. АПЛ ему не по зубам. Даже в товарке умудрился картинно падать. Зачем лавочнику столько платить, когда молодежь не хуже.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 27 июля 2015, 04:48

      Неужели Педро собрался на понижение?
      Но его можно понять, в мю хоть играть будет постоянно в основе.

      2
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 27 июля 2015, 04:44

      Не могу терпеть его!(не в обиду никому)

      0
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      Рейтинг: +52

      Тот еще Бобер 27 июля 2015, 02:31

      Педро отличный футболист, но подойдет ли он под английский футбол - большой вопрос

      0
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 27 июля 2015, 00:08

      Твит Танкреди Палмери = оффициальное подтверждение через пару дней.

      2
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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 26 июля 2015, 23:46

      странный выбор..и не сказать что молод, и не сказать что усилит топ-клуб. За игрока замены отдавать 32 ляма...

      1
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      Рейтинг: +137

      DavideSanton 26 июля 2015, 23:23

      Перейдет в Ливер. Они мастера покупать игроков которыми якобы интересуется МЮ, а на деле нафиг нужны.

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      Рейтинг: +541

      Brendan Rodgers > DavideSanton 26 июля 2015, 23:38

      На что посмотрим,что его не будет в Ливерпуле, а он будет в МЮ, поспорим? :)

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      Рейтинг: +541

      Brendan Rodgers > Brendan Rodgers 26 июля 2015, 23:38

      На что поспорим *

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      Рейтинг: +46

      Паша 1984 > Brendan Rodgers 27 июля 2015, 08:15

      Тут ты прав)

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