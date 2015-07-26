«МЮ» заплатит за Педро 32,5 млн евро

Как сообщает итальянский спортивный журналист Танкреди Палмери в своем «твиттере», нападающий испанской «Барселоны» Педро в скором времени перейдет в английский «Манчестер Юнайтед» за 32,5 миллиона евро. Вероятнее всего, сделка случится после 11-го августа, то есть уже после матча за Суперкубок Европы, где каталонцы сыграют с «Севильей».





В прошлом сезоне Примеры футболист провел 35 матчей и забил 6 раз. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!