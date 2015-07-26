«МЮ» заплатит за Педро 32,5 млн евро

Нормально
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!
Нормально
Пошёл на понижение, ради игровой практики
Хороший вариант для Педро.
Пусть остается в своей балетной школе. АПЛ ему не по зубам. Даже в товарке умудрился картинно падать. Зачем лавочнику столько платить, когда молодежь не хуже.
Неужели Педро собрался на понижение?
Но его можно понять, в мю хоть играть будет постоянно в основе.
Не могу терпеть его!(не в обиду никому)
Педро отличный футболист, но подойдет ли он под английский футбол - большой вопрос
Твит Танкреди Палмери = оффициальное подтверждение через пару дней.
странный выбор..и не сказать что молод, и не сказать что усилит топ-клуб. За игрока замены отдавать 32 ляма...
Перейдет в Ливер. Они мастера покупать игроков которыми якобы интересуется МЮ, а на деле нафиг нужны.
На что посмотрим,что его не будет в Ливерпуле, а он будет в МЮ, поспорим? :)
На что поспорим *
Тут ты прав)