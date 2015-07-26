Аленичев: «Спартак» превосходил «Краснодар»

Хорошая работа Аленичева.
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Хорошая работа Аленичева.
в основном -да, и это радует!
троли в уныние сегодня ))
Вообще не понимаю торсиду Зенита которая тут пиариться.Два матча-за которых объктивным болельщикам должно быть стыдно.Зато сколько зависти сейчас-жаль вас.
ну все теперь то точно спам не упустит титул если только уфа не помешает с перепугу
Смотрелось что в концовке Спартак подсел-хотя думаю команда просто играла на удержания счета.А зря конечно,очень шаткое преимущество -один мяч.
Добрый Спартак много прощал. Потому как очень уважает Диканя