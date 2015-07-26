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    Аленичев: «Спартак» превосходил «Краснодар»

    Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал воскресную победу своей команды в матче второго тура РФПЛ против «Краснодара» (1:0).
    «Моя команда превосходила соперника. Организованно сыграли в обороне, не дав создать «Краснодару» практически ни одного момента, у которого мощный атакующий потенциал. Но меня беспокоит наша реализация. Три гола надо было забивать. Отрадно, что ребята сыграли в воскресенье друг за друга. Наши три очка закономерны. До идеала все равно работать и работать. Надо всегда совершенствоваться», - заявил специалист.

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    26.07.2015 22:24
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +283

      nahan 27 июля 2015, 12:47

      Хорошая работа Аленичева.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 27 июля 2015, 06:23

      в основном -да, и это радует!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +81

      stavr74 26 июля 2015, 23:04

      троли в уныние сегодня ))

      0
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      Рейтинг: +348

      343443 26 июля 2015, 23:03

      обидно за краснодар

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +348

      343443 26 июля 2015, 23:02

      обидно за краснодал

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 26 июля 2015, 23:01

      Особенно в первом тайме. Реализация побводит

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 июля 2015, 22:58

      Вообще не понимаю торсиду Зенита которая тут пиариться.Два матча-за которых объктивным болельщикам должно быть стыдно.Зато сколько зависти сейчас-жаль вас.

      0
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      Рейтинг: -11

      бомжит 26 июля 2015, 22:44

      ну все теперь то точно спам не упустит титул если только уфа не помешает с перепугу

      -1
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      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > бомжит 26 июля 2015, 22:46

      УПС последний кометарий твой походу на сегодня)

      -1
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      Рейтинг: -11

      бомжит > Snerg 26 июля 2015, 22:46

      чо курил?

      -1
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      Рейтинг: +665

      Snerg > бомжит 26 июля 2015, 22:49

      ну я не знаю что ты курил))) гадать даже не собираюсь))

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > бомжит 26 июля 2015, 22:56

      Боюсь судьи в игре с вами не позволят-как и в первых двух ваших играх.

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      Рейтинг: -11

      бомжит > Snerg 26 июля 2015, 23:15

      ой дурак б ляяя ты

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 июля 2015, 22:41

      Смотрелось что в концовке Спартак подсел-хотя думаю команда просто играла на удержания счета.А зря конечно,очень шаткое преимущество -один мяч.

      0
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      Рейтинг: +185

      Bobus 26 июля 2015, 22:39

      Добрый Спартак много прощал. Потому как очень уважает Диканя

      -2
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