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    Икарди признался, что его хотел купить «Реал»

    Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди рассказал, что в текущее трансферное окно его пытался приобрести мадридский «Реал».
    «Да, «сливочные» приглашали меня к себе, но я счастлив, что в конечном итоге заключил новый контракт с «Интером». Надеюсь, по итогам будущего сезона нам удастся квалифицироваться в Лигу чемпионов», - заявил аргентинец.

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    Источник: Inside Spanish Football

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    26.07.2015 21:19
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +283

      nahan 27 июля 2015, 12:42

      В Реале не потянет.

      0
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 27 июля 2015, 04:40

      Реалу очень нужен Агуэро, чтоб противостоять тройке Барсы!

      0
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      Рейтинг: +131

      КиLLеr 27 июля 2015, 04:15

      Было дело.

      0
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      Рейтинг: +226

      рус фан 26 июля 2015, 23:37

      Реалу нужен второй ц/ф, Икарди не перешел к сожалению, но уверен новый нападающий появится.

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      Рейтинг: +223

      DXTK 26 июля 2015, 22:09

      Я тоже раскрою тайну, не в сил сдержаться, меня пригласила Барселона. Сначала приглашал Арсенал, но когда я услышал, что буду играть с Месси не задумываясь подписал контракт на 5 Звездных Лет.

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      Рейтинг: +293

      1897 26 июля 2015, 22:01

      Самопиар.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 26 июля 2015, 21:40

      Не судьба!

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