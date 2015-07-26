Икарди признался, что его хотел купить «Реал»

В Реале не потянет.
Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди рассказал, что в текущее трансферное окно его пытался приобрести мадридский «Реал».
«Да, «сливочные» приглашали меня к себе, но я счастлив, что в конечном итоге заключил новый контракт с «Интером». Надеюсь, по итогам будущего сезона нам удастся квалифицироваться в Лигу чемпионов», - заявил аргентинец.
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