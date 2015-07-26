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    Дмитрий Комбаров: «У нас стало много «стеночек», игры на третьего»

    Футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров поведал о тактических изменениях, которые затронули команду с приходом нового главного тренера Дмитрия Аленичева.
    «Заметно, что у нас стало много «стеночек», игры на третьего. Нет диагоналей от защитников на нападающих, тренер требует постоянно выходит низом. Если получается на тренировках, то должно получаться и в играх. По обороне с нами больше работает тренер Дмитрий Ананко, проводит отдельные занятия для защитников. Главный же тренер обучает и атакующих, и обороняющихся футболистов», - рассказал футболист.

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    26.07.2015 21:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +418

      Masimobelini 27 июля 2015, 04:16

      А все вокруг такие тупые и не изучат вашу "новую" игру ... надейтесь ))) стеночки ,прям панацея и путь ко всем вершинам )))

      0
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      Рейтинг: +243

      KoValery 26 июля 2015, 22:29

      Давайте уже спартаковский футбол. Соскучились по нему

      1
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      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 21:59

      ну да

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 26 июля 2015, 21:40

      "...тренер требует постоянно выходит низом" - это как?

      -1
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      Рейтинг: +167

      астраханец > sir_Alex 26 июля 2015, 23:59

      Мягкий знак не поставили... нашел к чему придраться...

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