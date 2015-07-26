Дмитрий Комбаров: «У нас стало много «стеночек», игры на третьего»

А все вокруг такие тупые и не изучат вашу "новую" игру ... надейтесь ))) стеночки ,прям панацея и путь ко всем вершинам )))
Футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров поведал о тактических изменениях, которые затронули команду с приходом нового главного тренера Дмитрия Аленичева.
«Заметно, что у нас стало много «стеночек», игры на третьего. Нет диагоналей от защитников на нападающих, тренер требует постоянно выходит низом. Если получается на тренировках, то должно получаться и в играх. По обороне с нами больше работает тренер Дмитрий Ананко, проводит отдельные занятия для защитников. Главный же тренер обучает и атакующих, и обороняющихся футболистов», - рассказал футболист.
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