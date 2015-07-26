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    «Барселона» хочет подписать с Адриано новый контракт

    Испанская «Барселона» предложила своему защитнику Адриано новый контракт. Срок нового соглашения составляет три года. В сохранении футболиста заинтересован лично главный тренер каталонцев Луис Энрике, сообщает издание «El Mundo Deportivo».
    Напомним, что в течение текущей недели появлялась информация о почти состоявшемся переходе Адриано в итальянскую «Рому».

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    Источник: Mundodeportivo

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    26.07.2015 20:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +283

      nahan 27 июля 2015, 12:40

      Конечно, универсальный игрок, очень полезный.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      Мишель Каппель 26 июля 2015, 22:13

      Превосходный футболист. Никогда игру Барсы не портил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 26 июля 2015, 21:45

      Так в чём же дело?

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