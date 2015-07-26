«Барселона» хочет подписать с Адриано новый контракт

Конечно, универсальный игрок, очень полезный.
Испанская «Барселона» предложила своему защитнику Адриано новый контракт. Срок нового соглашения составляет три года. В сохранении футболиста заинтересован лично главный тренер каталонцев Луис Энрике, сообщает издание «El Mundo Deportivo».
Напомним, что в течение текущей недели появлялась информация о почти состоявшемся переходе Адриано в итальянскую «Рому».
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