Билялетдинов: «Кверквелия повел себя так, будто первый день играет в футбол»

На кол его!
Главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал результат воскресного матча второго тура РФПЛ против пермского «Амкара» (0:2).
«Я всегда говорю, что самое главное в футболе – это счет на табло. Счет отражает то, что было на футбольном стадионе. На поле были два разных «Рубина» – до удаления и после. Может, проблема в психологии. У нас техничные ребята, но играют они в академичный футбол. Они умеют играть в быстрый футбол, и они сами себе доказывали это не раз. Почему не делал замен? В атаке у нас реально был один Камиль Муллин, которому 21-год. Владимир Дядюн после матча с ЦСКА почувствовал перенапряжение задней поверхности бедра. Врачи будут определять, готов ли он будет к «Штурму». Больше у нас реальных усилений в нападении не было. Что касается удаления Соломона Кверквелии, то он повел себя, как наивный мальчик. Будто первый день играет в футбол, отмахивается зачем-то. Грузин не имел права проявлять несдержанность. Если быть буквоедом, то первая карточка справедлива. С другой стороны, нужно ли было уже на 10-й минуте показывать карточку? Может, можно было обойтись и воспитательной работой», - сказал специалист «БИЗНЕС Online».
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