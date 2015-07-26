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    Билялетдинов: «Кверквелия повел себя так, будто первый день играет в футбол»

    Главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал результат воскресного матча второго тура РФПЛ против пермского «Амкара» (0:2).
    «Я всегда говорю, что самое главное в футболе – это счет на табло. Счет отражает то, что было на футбольном стадионе. На поле были два разных «Рубина» – до удаления и после. Может, проблема в психологии. У нас техничные ребята, но играют они в академичный футбол. Они умеют играть в быстрый футбол, и они сами себе доказывали это не раз. Почему не делал замен? В атаке у нас реально был один Камиль Муллин, которому 21-год. Владимир Дядюн после матча с ЦСКА почувствовал перенапряжение задней поверхности бедра. Врачи будут определять, готов ли он будет к «Штурму». Больше у нас реальных усилений в нападении не было. Что касается удаления Соломона Кверквелии, то он повел себя, как наивный мальчик. Будто первый день играет в футбол, отмахивается зачем-то. Грузин не имел права проявлять несдержанность. Если быть буквоедом, то первая карточка справедлива. С другой стороны, нужно ли было уже на 10-й минуте показывать карточку? Может, можно было обойтись и воспитательной работой», - сказал специалист «БИЗНЕС Online».

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    Источник: БИЗНЕС Online

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    26.07.2015 20:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +16

      ПинКот 27 июля 2015, 05:47

      На кол его!

      0
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      Рейтинг: +2

      Hazar1950 26 июля 2015, 22:14

      Грузин не имел права проявлять несдержанность.(цитата).
      Негрузинам можно...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 26 июля 2015, 21:46

      Прав тренер

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 21:42

      печально

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      Рейтинг: +206

      aMur 26 июля 2015, 21:01

      Проигрывают, зато свои проигрывают. (С)

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 26 июля 2015, 20:54

      Соломон Соломону рознь.Миллионов 12-15...
      Кули хотел.Сыну выпускай.

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