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    Emirates Cup. «Арсенал» обыгрывает «Вольфсбург»

    В матче второго тура собственного товарищеского турнира лондонский «Арсенал» одолел немецкий «Вольфсбург».
    26 июля. Лондон. Стадион «Эмирейтс»
    Арсенал (Англия) - Вольфсбург (Германия) - 1:0 (0:0)
    Голы: 1:0 - Уолкотт, 50.
    Арсенал: Чех, Монреаль, Паулиста, Чемберс, Бельерин, Озил (Акпом, 46), Артета (Рэмси, 63), Касорла, Уилшир (Хэйден, 76), Рен-Аделед (Окслэйд-Чемберлен, 64), Уолкотт )Жиру, 75).
    Вольфсбург: Бенальо, Налдо, Треш (Арнольд, 71), Юнг, Клозе, Р. Родригес, Виейринья (Калиджиури, 46), Гилавоги (Зегуйн, 80), Де Брюйне (Крузе, 61), Шюррле, Бендтнер (Ф. Родригес, 79).
    Предупреждения: Клозе, 35; Налдо, 73; Касорла, 85; Арнольд, 85; Монреаль, 69.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    26.07.2015 20:17
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 28 июля 2015, 19:53

      С победой нас, отличное начало) Осталось ещё только синему автобусу вмазать 2 августа, и можно начинать сезон с позитивной ноты)

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 27 июля 2015, 12:38

      Пушкари всегда неплохо начинают сезон...

      0
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      Рейтинг: +76

      Шмавон 27 июля 2015, 10:45

      молодцы

      0
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      Рейтинг: +148

      alexov222 27 июля 2015, 09:17

      А где все люди? Мало новостей,мало коментов. Скучно на бомбардире

      1
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 26 июля 2015, 23:28

      круто

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 26 июля 2015, 23:13

      С победой канониров

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      Рейтинг: +14

      SaDiSt335 26 июля 2015, 22:26

      С победой нас )

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      Рейтинг: +223

      DXTK 26 июля 2015, 21:56

      Один мяч всего навсего был забит в этой игре, но зато Победный.

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      Рейтинг: +79

      dima090887 26 июля 2015, 21:46

      Ну всё-теперь товарняки кончались-впереди Челси!

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      Рейтинг: +56

      Zjb 1945 26 июля 2015, 21:19

      Так я не понял- Монреаль же вроде в Атлетик перешел. Или уже нет?

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      Рейтинг: +79

      dima090887 > Zjb 1945 26 июля 2015, 21:43

      Не-он остаётся.

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