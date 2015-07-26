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    Аленичев: «Широков рассказал кое-какие моменты о «Краснодаре»

    Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев дал предматчевый комментарий перед воскресной игрой второго тура РФПЛ против «Краснодара».
    «Перед встречей не сильно зацикливались на том, как складывались последние поединки команд. Кое-какие моменты о «быках» рассказал Роман Широков. А вспоминать, что было раньше, не имеет смысла. Мы приехали в Краснодар побеждать. Знаем сильные стороны соперника хорошо. Мы можем игрока оппонента не дать сделать того, что они могут. Надеюсь, таких ошибок, как в матче с «Уфой» (2:2), мы не сделаем. Что касается Широков, то он будет сверхмотивированным, ведь для него это игра против бывшей команды. Как и для краснодарца Дмитрий Торбинского», - сказал наставник.

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    26.07.2015 20:09
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +354

      REDAT 27 июля 2015, 18:49

      ]—[''''I''''I''''I''''I'''']>——– (шприц)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +348

      343443 26 июля 2015, 23:04

      широков фашист

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > 343443 26 июля 2015, 23:18

      И что теперь?

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 21:41

      наш человек!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      dimitry23 26 июля 2015, 20:58

      склонять не надо? ппц какойто, хоть бы прочитали перед тем как выкладывать

      0
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      Рейтинг: +95

      ВАЙПЕР 26 июля 2015, 20:50

      спартаку нужно в каждый клуб отправлять в аренду своих игроков пошпионить, может тогда получится выше 6 строчки подняться)

      -3
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > ВАЙПЕР 26 июля 2015, 22:04

      К вам Дзюбу заслали

      0
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      Рейтинг: +95

      ВАЙПЕР > sir_Alex 26 июля 2015, 22:52

      написал же "в аренду")) тоесть туда и обратно, дзюба то наврядли вернётся

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > ВАЙПЕР 26 июля 2015, 23:17

      По телефону расскажет все ваши секреты

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