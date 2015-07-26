Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гаджиев: «У нас есть игроки, не совсем готовые физически»

    Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мыслями после воскресного матча второго тура РФПЛ против казанского «Рубина» (2:0).
    «Матч в целом получился нормальным со стороны обеих команд. За некоторыми исключениями, когда были не очень достойные Премьер-лиги отрезки. В каких-то моментах мы были лучше, в каких-то «Рубин». То, что «Рубин» остался вдесятером и пошел вперед, не опустились назад... Мне кажется, что это было рискованно, но правильно. С учетом того, что мы не очень хорошо выбегали в контратаки, по крайне мере, их могло быть больше. Это связываю с не очень хорошим физическим состоянием, даже скорее разношерстным. Есть группа игроков, которая вполне прилично готова, а другая группа не совсем. И в этот отрезок «Рубин» мне показался интересным», - цитирует наставника официальный сайт татарстанского клуба.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: ФК «Рубин»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.07.2015 19:34
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 июля 2015, 03:02

      Ну да-ты хотел сказать ,что даже таким составом мы выигрываем.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11