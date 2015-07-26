Президент «Урала» Иванов: «Шатов никогда не симулирует»

Уж больно акцентированно Фонтанельо поставил ногу туда, куда он должен был ее ставить.
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!
Уж больно акцентированно Фонтанельо поставил ногу туда, куда он должен был ее ставить.
Да, уж при 0-1 они бы что нибудь сделали)))
Да президент урала прав в зените не один шатов умеет симулировать даже вилаш боаш умеет нырнуть))
Я слышал, что Еськов получит за справедливо данный пенальти неуд. Это маразм московских кабинетов, КДК, комитетов по этике и прочей шалупени, которые не видят очевидного, например удара в лицо Акинфеевым или проявления расизма на спартаковсих трибунах, зато раскидываютя неудами нормальным судьям, лишь бы кинуть тень на Зенит.
Ни кто не спорит, что небольшой контакт был, но Шатов так картинно упал, Так ногу "задирают" когда по ней бью, когда цепляют, наоборот... Так что он немного перепутал, пусть пару уроков у Кержа возьмет ))))
Да был пенальти. Очень нетехнично сыграл Фонтанельо. Нельзя так, заведомо не попадая по мячу, продолжать движение ногами в сторону ног соперника. Надо хоть немного, но менять траекторию собственных ног. Учат этому, но не у всех получается. Сам нередко так ошибаюсь.
Если бы да кабы. По факту Урал ничего бы не смог поделать. Зенит обыграл на классе по факту. Все голы, кроме с пенальти, были индивидуальными, то есть командно Урал выглядел на голову сильнее Зенита, но индивидуально Зенит все сделал не ниже своего уровня. Этого хватило для победы.
У ебуржцев действительно хорошая команда нарисовывается. Гончаренко -хороший тренер. А насчет на голову - Вы не правы. Голы Зенита тоже очень командные. Посмотрите внимательно. 3-4-5 человек в каждой комбинации. Ну и Шатов в роли Аршавина хорош!
Был там пенальти,защитник два раза на ногу наступил!!!
Урал достойно играл!
проскользнулся он бредит ...хотя и симуляции там не было , а было неакуратно выставленная нога защитника, а шатов может специально напоролся на неё или случайно, но пенальти был и обсуждать тут не чего