Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент «Урала» Иванов: «Шатов никогда не симулирует»

    Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поделился своим комментарием по поводу назначения пенальти в матче второго тура РФПЛ против «Зенита» (1:4).
    «Пенальти никакого не было. 100 процентов! Но и не было никакой симуляции. Олег Шатов никогда этим не занимался и не будет симулировать. Я его хорошо знаю. Он просто поскользнулся. В принципе, у меня к судейству нет претензий, хотя пенальти там не было! А при счете 0:1 мы могли все перевернуть», - сказал Иванов «Спорт-Экспрессу».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.07.2015 19:25
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4827

      neveldomha 27 июля 2015, 09:22

      Уж больно акцентированно Фонтанельо поставил ногу туда, куда он должен был ее ставить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 27 июля 2015, 09:08

      Да, уж при 0-1 они бы что нибудь сделали)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      BAD BOY 95 27 июля 2015, 03:58

      Да президент урала прав в зените не один шатов умеет симулировать даже вилаш боаш умеет нырнуть))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      Димон Булыкин 27 июля 2015, 03:23

      Я слышал, что Еськов получит за справедливо данный пенальти неуд. Это маразм московских кабинетов, КДК, комитетов по этике и прочей шалупени, которые не видят очевидного, например удара в лицо Акинфеевым или проявления расизма на спартаковсих трибунах, зато раскидываютя неудами нормальным судьям, лишь бы кинуть тень на Зенит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 27 июля 2015, 00:18

      Ни кто не спорит, что небольшой контакт был, но Шатов так картинно упал, Так ногу "задирают" когда по ней бью, когда цепляют, наоборот... Так что он немного перепутал, пусть пару уроков у Кержа возьмет ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +296

      Старый Пью 27 июля 2015, 00:01

      Да был пенальти. Очень нетехнично сыграл Фонтанельо. Нельзя так, заведомо не попадая по мячу, продолжать движение ногами в сторону ног соперника. Надо хоть немного, но менять траекторию собственных ног. Учат этому, но не у всех получается. Сам нередко так ошибаюсь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      астраханец 26 июля 2015, 23:16

      Если бы да кабы. По факту Урал ничего бы не смог поделать. Зенит обыграл на классе по факту. Все голы, кроме с пенальти, были индивидуальными, то есть командно Урал выглядел на голову сильнее Зенита, но индивидуально Зенит все сделал не ниже своего уровня. Этого хватило для победы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +296

      Старый Пью > астраханец 27 июля 2015, 00:06

      У ебуржцев действительно хорошая команда нарисовывается. Гончаренко -хороший тренер. А насчет на голову - Вы не правы. Голы Зенита тоже очень командные. Посмотрите внимательно. 3-4-5 человек в каждой комбинации. Ну и Шатов в роли Аршавина хорош!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Финт 26 июля 2015, 22:07

      Был там пенальти,защитник два раза на ногу наступил!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 21:40

      Урал достойно играл!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      skainet 26 июля 2015, 21:07

      проскользнулся он бредит ...хотя и симуляции там не было , а было неакуратно выставленная нога защитника, а шатов может специально напоролся на неё или случайно, но пенальти был и обсуждать тут не чего

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11