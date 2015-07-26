«Спартак» провел автограф-сессию в Краснодаре

Московский «Спартак», который в воскресенье проведет в Краснодаре матч второго тура РФПЛ против одноименного клуба, организовал автограф-сессию для местных поклонников красно-белых. В ней приняли участие главный тренер молодежной команды клуба Владимир Бесчастных и участники недавнего Евро-U19 - вратарь Антон Митрюшкин и защитник Александр Лихачев.

Матч «Краснодар» - «Спартак» начнется в 20:00 по Москве. На «Бомбардире» вы можете заказать видеотрансляцию матча или ограничиться текстовым репортажем в исполнении Андрея Ерофеева.





