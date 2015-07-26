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    «Спартак» провел автограф-сессию в Краснодаре

    Московский «Спартак», который в воскресенье проведет в Краснодаре матч второго тура РФПЛ против одноименного клуба, организовал автограф-сессию для местных поклонников красно-белых. В ней приняли участие главный тренер молодежной команды клуба Владимир Бесчастных и участники недавнего Евро-U19 - вратарь Антон Митрюшкин и защитник Александр Лихачев.
    Матч «Краснодар» - «Спартак» начнется в 20:00 по Москве. На «Бомбардире» вы можете заказать видеотрансляцию матча или ограничиться текстовым репортажем в исполнении Андрея Ерофеева.


    Фото: «Чемпионат.ком».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    26.07.2015 19:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 26 июля 2015, 23:53

      Удачно получилось

      1
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      Рейтинг: +1317

      pereletnii 26 июля 2015, 21:08

      А автографы брали спартачи из основы?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -100

      серИт 26 июля 2015, 19:14

      [ Соблюдайте правила]

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1775

      piercman > серИт 26 июля 2015, 19:50

      пожалуй, соглашусь.

      0
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      Рейтинг: +95

      ВАЙПЕР > серИт 26 июля 2015, 19:59

      верно

      0
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      ...
      Рейтинг: +105

      Гуливер > серИт 27 июля 2015, 03:41

      солидарен

      0
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