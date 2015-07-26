Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. «Рубин» уступил «Амкару»

    Во втором туре РФПЛ "Рубин" принимал "Амкар". Отметим, что спустя год, казанский клуб вернулся на свою старую арену - стадион "Центральный". В первом тайме команды не создали много моментов и закономерно завершили 45 минут без забитых мячей. В начале второго гол все же состоялся. В свои ворота мяч забил Соломон Кверквелия. Он же спустя 16 минут получил вторую желткую карточку. Окончательный счет установил Георги Пеев с 11-метровой отметки.

    "Рубин" - "Амкар" - 0:2 (0:0) Текстовый онлайн матча

    26 июля 2015. Казань. Стадион "Центральный"

    Гол: 0:1 - Кверквелия, 48 (в свои ворота), 0:2 - Пеев, 90 (с пенальти).

    «Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Котуньо, Набиуллин, Оздоев, Камболов, Эдуардо, Карадениз, Канунников, Портнягин.
    «Амкар»: Герус, Белоруков (Зайцев, 79), Черенчиков, Бутко, Узочукву, Занев, Огуде, Гол (Пеев, 60), Идову, Йовивич (Баланович, 72), Салугин.

    Предупреждения: Набиуллин, 14; Кверквелия, 16; Узочукву, 25; Йовичич, 42; Занев, 43; Кузьмин, 43; Черенчиков, 53; Огуде, 54

    Удаление: Кверквелия, 64 (за две желтые карточки)

    Арбитр: Сергей Карасев (Москва)

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.07.2015 18:57
    Рекомендуем
    Комментарии97
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 27 июля 2015, 12:35

      На лавке Рубина просторно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +365

      yaran56 27 июля 2015, 08:56

      Пламенный привет микроханову по реорганизации клуба, жаль Билялетдинова находящемуся между молотом и наковальней.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк 27 июля 2015, 08:00

      Амкар играл лучше Зенита !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      walk 27 июля 2015, 07:02

      Саба саботааажник,ещё один зачарованный.Куды собрался? В Трабзон или опять через Ростов? Или продолжается слив местного тренера? Да хоть 10 проигрышей) Смешно понаблюдать) Меня не волнуют очки, место ниже заслуженного все равно не займем.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      Майкл59ru 27 июля 2015, 06:30

      Амкар молодцы! Вот бы с Краснодаром также сыграли были бы на высоте!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +394

      Franz Beckenbauer 27 июля 2015, 00:18

      Гаджиев просто делает свою работу. Итог: победа над Рубином.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      АнДрЮхА 21 27 июля 2015, 00:13

      Рубин за выживание поборется с цска

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      ivo 27 июля 2015, 00:06

      Ого себе новость!
      А Квирквелия, судя по всему мощный матч выдал )))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 26 июля 2015, 23:07

      молодец амкар и гаджиев

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Медведь Пермь 26 июля 2015, 22:29

      а Амкар молодцы с днем вмф меня красиво поздравили

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11