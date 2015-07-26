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    «Реал» не собирается продлевать контракт с Пепе

    Мадридский "Реал" на данный момент склоняется к тому, чтобы не продлевать контракт с защитником Пепе. Соглашение с португальцем истекает 30 июня 2016 года. и по закону игрок имеет право самостоятельно вести переговоры с любым клубом после 1 января 2016-го.

    Напомним, что Пепе выступает за "Реал" с 2007 года. За это время он выигрывал в его составе все возможные на клубном уровне титулы.

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    Источник: A Bola

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    26.07.2015 18:25
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +283

      nahan 27 июля 2015, 12:34

      Быстро найдет себе место...

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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 27 июля 2015, 05:09

      Не думаю, что это лучший вариант!

      0
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      Рейтинг: +226

      рус фан 26 июля 2015, 23:32

      Пепе уже не так и молод 32 года все таки. Как ц/з он не плохой игрок, но в Мире есть и получше.

      1
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      Рейтинг: +27

      vip Ziama 26 июля 2015, 23:10

      Правильно что не продлят, он не Терри и не Занетти чтоб вечно играть в защите.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      Axidan 26 июля 2015, 21:49

      Госпади, да щас же везде встроены редакторы текста, во все браузеры. Так трудно проверить на ошибки перед тем, как выкладывать текст?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      Van Vanovich > Axidan 27 июля 2015, 11:08

      Госп"А"ди ))

      0
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      Рейтинг: +11

      Assassinovic 26 июля 2015, 20:51

      в каждой 2-ой статье ошибки. По началу было смешно... Вот что значит набрали по объявлению!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +38

      LEGGI 26 июля 2015, 20:38

      ахаха, грамматика? не, не слышал!

      2
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      ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > LEGGI 26 июля 2015, 23:25

      Школьники, кули!

      1
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      Рейтинг: +168

      manutd navsegda 26 июля 2015, 18:52

      "и по закоку " да еще и после точки с маленькой буквы ))))))

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      Рейтинг: +67

      ilya43rus > manutd navsegda 26 июля 2015, 19:43

      По закоку игроу))

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      Рейтинг: +114

      neomessi 26 июля 2015, 18:32

      Мля , этот пост печатал школьник?

      2
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > neomessi 26 июля 2015, 23:26

      Сам Пепе и печатал, утирая скупую мужскую слезу

      2
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      Рейтинг: +296

      Raulya 26 июля 2015, 18:31

      Пепе следкющий)))

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