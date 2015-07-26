«Реал» не собирается продлевать контракт с Пепе

Мадридский "Реал" на данный момент склоняется к тому, чтобы не продлевать контракт с защитником Пепе. Соглашение с португальцем истекает 30 июня 2016 года. и по закону игрок имеет право самостоятельно вести переговоры с любым клубом после 1 января 2016-го.



Напомним, что Пепе выступает за "Реал" с 2007 года. За это время он выигрывал в его составе все возможные на клубном уровне титулы.



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